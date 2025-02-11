تكريم الدكتورة نسرين عز الدين لإنجازها العلمي بإعادة بحيرة قارون للإنتاج السمكي

أقامت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن حفلا لتكريم دكتور نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية ودكتور فى علم طفيليات الأسماك بكلية طب البيطرى جامعة القاهرة، وفريقها البحثى لإسهامها فى تطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم وإعادتها للحياة والإنتاج بعد توقف الحياة السمكية بها بسبب التلوث البيئى.



قال الدكتور مجدى حسن - نقيب عام الأطباء البيطريين – إن النقابة العامة للأطباء البيطريين تكرم الدكتورة نسرين عز الدين وفريقها البحثى، احتفاء لما بذلوه من جهد كبير وانجازات فى مجال الحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية والسمكية، من خلال النجاح فى إعادة احياء بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وإعادتها لسابق عهدها.



وجه النقيب العام الشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لدعمه للدكتورة نسرين وفريقها البحثى فى انجاز هذا التميز العلمى.

وأكد النقيب العام على ان الحفل دورًا من أدوار النقابة العامة للاطباء البيطريين نحو أبنائها، لدعم البحث العلمى وخاصة المرتبط بحل مشاكل البيئة ومشاكل الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقدمت الدكتور نسرين عز الدين الشكر للنقابة والعامة والدكتور مجدى حسن النقيب العام على هذا الاحتفال والحفاوة الكبيرة بها، وقدمت الشكر لأساتذتها والحضور من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وأشارت إلى دعم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم الكبير خلال الخمس سنوات، وهو أهم أسباب النجاح فى مشروعها، مما يحفزها على العمل والجهد أكثر فى الفترة القادمة، وكذلك دعم المهندس عبدالعليم أمين مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم على دعمه ومساعدته لنا.



وأضافت اننى لم أكون لانجح إلا بفريق العمل الذى ساعدوني على مدار السنوات الخمس السابقة، وهم الان قصص نجاح للثروة السمكية فى مختلف محافظات مصر.



قال الدكتور خالد العامرى – النقيب الاسبق للاطباء البيطريين – ان العلم قيمة الأولويات، ويذهلنا دائما بطرق حديثة ومبتكرة تسعى لخدمة البشرية، وسيكون هناك تغيير خلال الخمسين عامًا القادمة فى شتى العلوم عما كان عليه الحال، والقرن القادم هو قرن علم الأحياء، مضيفا اتشرف بلقاء القامات الموجودة اليوم بالحفل من الطب البيطرى وبخاصة الدكتور نسرين عز الدين، فهى نجمة من نجوم العمل الأكاديمي والبحثى، واليوم نلقى الضوء على قيمة العلم من خلال تكريم شخصية اسهمت بشكل عام بتقديم حلول ناجزة لمشكلة واجهت الثروة السمكية فى مصر، وما لحق ببحيرة قارون فى السنوات الماضية، وهى حلول فعالة تساعد تقديم الحلول وتنمية الثروة السمكية، موجهًا الشكر للنقابة على هذا الدور الكبير وعلى رأسها دكتور مجدى حسن فى تكريم العلماء من الاطباء البيطريين.

وقال الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين – خالص التقدير والامتنان للدكتور نسرين عز الدين على جهودها العظيمة واسهامتها الرائدة فى مجال الاحياء المائية، وتطوير وتنمية بحيرة قارون وقامت بفريقها الكبير بخدمة وطننا مصر والحفاظ على البيئة المائية وهذا المجال الحيوى الهام وتنمية الثروة السمكية.



وأضاف ان الدكتورة نسرين بهذا الانجاز ترسل رسالة للعالم اجمع بأن مصر لديها علماء وأبناء مخلصين قاموا على خدمة الوطن، وتنمية وتطوير ثرواته وامكانياته، وما قدمته الدكتور نسرين فى الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية موارد بحيرة قارون من التدهور واعادتها لسابق عهدها من التطوير والازدهار، بعملها وصبرها هى وفريقها وتطبيق العلم والبحث العلمى لخدمة الوطن، وأصبحت قدوة للشباب والاطباء البيطريين، وكذلك تقديم الحلول العلمية لمواجهات الاخطار البيئية خاصة فى بحيرة قارون التى كانت تمثل تحديًا كبيرًا، وتطبيق وتحقيق ما اشار إلى اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019 ان البحيرات المصرية تتعرض لتدهور ملحوظ، فامسكت الدكتور نسرين عز الدين بهذا الخيط وعملت عليه باخلاص وعمل دؤوب، حتى نجحت ووصلت الى ما عليه البحيرة اليوم، ونالت إعجاب المصريين والعالم اجمع، لتطوير بحيرة قارون والحفاظ على الحياة البحيرة وتحقيق الاستدامة المائية فى بحيرة قارون، مقدما الشكر للدكتور مجدى حسن النقيب العام على التكريم والحفل الكبير الذى يقدم رسالة هامة بأن الاطباء البيطريين قادرون على تنمية وتطوير الوطن والعطاء لبلدنا الحبيب.



قام النقيب العام فى أخر الحفل بتكريم وتقديم دروع النقابة العامة للدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتسلمته عنه الدكتور نسرين، كذلك درع النقابة العامة للدكتورة نسرين عزالدين وفريقها البحثى: د. مى أبو وردة استاذ مساعد الطفليات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، د. مروة محمد صلاح خطاب استاذ مساعد الباثولوجى كلية طب بيطرى جامعة القاهرة، د. الشيماء إسماعيل استاذ الصحة ورعاية الحيوان بكلية طب بيطرى جامعة القاهرة، د.منال زكى استاذ الصحة ورعاية الحيوان بكلية طب جامعة القاهرة، د. محمود على البازيدى، د. السيد حمدان عيسى مدير بمركز بحوث الاسماك، د. جيهان ابراهيم عبداللطيف باحث أول بقسم أمراض الاسماك معهد بحوث الصحة الحيوانية.

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