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محافظ الفيوم يوجه بإجراء تدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم، فيتو

 وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، اليوم الإثنين، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وتجهيز أكشاك والتكفل بالعلاج الشهرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، حضر اللقاء مديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن وشركات الخدمات. 

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

 كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لعدد من الأسر غير القادرة وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير ماكينة خياطة لإحدى السيدات، وسماعة أذن لحالة من الفئات الأكثر احتياجًا، وتجهيز عدد من الأكشاك، والتكفل بالعلاج الشهرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية.

تكليفات لرئيس مركز ومدينة الفيوم

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، ودراسة مشكلة توقف الأعمال الإنشائية بمدرسة العشيري الإعدادية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال الأعمال الإنشائية مرة أخرى، وسرعة استخراج قرار الإزالة لمنزل بقرية الناصرية لمنع الضرر عن المنازل المحيطة به.

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كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة شاب وإنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص لعدد من الشباب، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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