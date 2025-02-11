الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بـ "براين ماست" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فى إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع قيادات اللجان فى الكونجرس.

 

دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة 

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة ل "ماست" على توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، معربا عن التطلع للتعاون مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والعمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التى امتدت لأكثر من أربع عقود وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 

 أهمية التعاون المصري-الأمريكي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شهد اللقاء نقاشا مستفيضا مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المصري-الأمريكي لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين، وتناول أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، وضرورة البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار.

موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية

وتطرق اللقاء الي مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السودانية. كما تناولت المباحثات التطورات فى سوريا. 

حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السورى، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى اى من مكونات المجتمع السورى، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

وقد دار حديث ايضا عن التطورات فى لبنان، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر بانتخاب الرئيس "جوزيف عون" والانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية، معربا عن التطلع أن تُسهم هذه الخطوات في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وطموحات الشعب اللبناني، مشددا على أهمية تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، ودعم الجيش الوطني اللبناني للاضطلاع بواجباته.

 

حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة 

وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، اكد وزير الخارجية على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي/ الليبي، وضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا، بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها.

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