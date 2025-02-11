الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع السيناتور ليندسي جراهام

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بالسيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

مواقف السيناتور "جراهام" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمواقف السيناتور "جراهام" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية وما تحققه من مصالح مشتركة ومنافع متبادلة فى شتى المجالات، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وقد تبادل وزير الخارجية الرؤى مع السيناتور "جراهام" بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مكثف إلى القطاع بالنظر للوضع المتردي هناك، فضلا عن أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار. 

مصر ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة 

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

تطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية

ومن جانبه، أعرب السيناتور "ليندسي جراهام" عن تقديره البالغ للدور الهام الذى يضطلع به رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام مصر والولايات المتحدة العلاقات المصرية - الأمريكية بد العاطي اعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

وزير الخارجية: أجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية ومواجهة التحديات

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري آليات استقدام العمالة المصرية إلى بلاده
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية