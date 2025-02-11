مصر تدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع السيناتور ليندسي جراهام

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بالسيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

مواقف السيناتور "جراهام" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمواقف السيناتور "جراهام" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية وما تحققه من مصالح مشتركة ومنافع متبادلة فى شتى المجالات، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وقد تبادل وزير الخارجية الرؤى مع السيناتور "جراهام" بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مكثف إلى القطاع بالنظر للوضع المتردي هناك، فضلا عن أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار.

مصر ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

تطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية

ومن جانبه، أعرب السيناتور "ليندسي جراهام" عن تقديره البالغ للدور الهام الذى يضطلع به رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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