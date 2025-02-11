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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنائب أمريكي ضرورة حل الدولتين لحل أزمة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى مع ماريو دياز-بالارت، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الثلاثاء، بالنائب "ماريو دياز-بالارت" الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمواقف النائب "ماريو دياز-بالارت" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزا الدور المحوري الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وتبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، مشددا على ضرورة إيجاد مسار سياسي  للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

من جانبه، أعرب النائب "ماريو دياز-بالارت" عن تقديره البالغ للعلاقات المصرية - الأمريكية وللدور الهام الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بما تحققه الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة من مصالح حيوية مشتركة، مؤكدا على ضرورة  مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فى مختلف الملفات الإقليمية.

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