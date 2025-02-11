وزير الخارجية يؤكد لرئيسة لجنة اعتمادات الشيوخ الأمريكي ضرورة إقامة دولة فلسطينية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، اليوم الثلاثاء مع السيناتور "سوزان كولينز" رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، استمرارا للقاءات التي يجريها مع أعضاء الكونجرس.



الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

استعرض عبد العاطى خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية التى تجاوزت أربع عقود والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.



وشهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والاسري بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية الإسراع فى برامج التعافي المبكر بما يمهد لعملية إعادة الإعمار.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ايجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية استنادا لحل الدولتين.



أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

من جانبها، أكدت السناتور كولينز على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما ثمنت جهود الوساطة التي اضطلعت بها للتوصل إلي اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.

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