الأفوكادو يحسن ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

يعد زيت الأفوكادو مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، حيث يتشارك نفس العناصر الغذائية لزيت الزيتون، والذي يعد الزيت الأكثر صحة.

فيعد زيت الأفوكادو أحد أفضل الزيوت، حيث يتمتع بخصائص فريدة تجعله خيارًا ممتازًا للطهي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هل الأفوكادو زيت بذور؟

زيت الأفوكادو ليس زيت بذور، وإنما هو مصنوع من لحم ثمرة الأفوكادو الأخضر الكريمي والذي يزيد من القيمته الغذائية، وذلك لأن زيوت البذور تُصنع من بذور النباتات، مثل الذرة وعباد الشمس والفول السوداني، وهي معالجة بشكل كبير، ولها قيمة غذائية قليلة ومستويات عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية - وهو نوع من الدهون غير المشبعة، وتناول الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية في النظام الغذائي يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم.

حقائق غذائية عن زيت الأفوكادو

يحتوي زيت الأفوكادو على توازن صحي من الدهون، فتحتوي ملعقة كبيرة على:

124 سعرة حرارية

10 جرام من الدهون الأحادية غير المشبعة

2 جرام من الدهون المتعددة غير المشبعة

2 جرام من الدهون المشبعة

فوائد زيت الأفوكادو

العناصر الغذائية الموجودة في زيت الأفوكادو لها بعض الفوائد الصحية:

يحسن ضغط الدم

الدهون الأحادية غير المشبعة هي دهون جيدة يمكن أن تحسن الصحة، ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية باستبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بتلك التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، وحوالي 70٪ من إجمالي الدهون في زيت الأفوكادو هي أحادية غير مشبعة.

أحد الأنواع المهمة من الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الأفوكادو هو حمض الأوليك - والذي يُعتقد أنه يخفض ضغط الدم، حيث وجدت الدراسات أجريت أن زيت الأفوكادو يخفض ضغط الدم بقدر دواء ضغط الدم الشائع.

الدهون الأحادية غير المشبعة لها فوائد صحية أخرى أيضًا، فهي تقلل من الكوليسترول السيئ (LDL) وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين هـ

يحتوي زيت الأفوكادو على مضادات الأكسدة المهمة، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة في الجسم للحماية من الأمراض، وفيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في زيت الأفوكادو.

غالبًا ما تحتوي منتجات البشرة على فيتامين هـ لترطيب البشرة وحمايتها من أضرار أشعة الشمس، وتناول فيتامين E يمكن أن يحسن صحة الجلد من الداخل إلى الخارج.

تتضمن الفوائد المحتملة الأخرى لفيتامين E ما يلي:

تحسين صحة العين

تحسين وظيفة المناعة

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي على مضادات أكسدة حيوية أخرى

يحتوي زيت الأفوكادو على مركبات أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة، بما في ذلك:

لوتين، الذي يخفض الكوليسترول السيئ ويحسن صحة العين والجلد والدماغ

فيتوستيرول، الذي يساعد أيضًا في خفض الكوليسترول السيئ

الطهي بزيت الأفوكادو

يعد زيت الأفوكادو بديلًا رائعًا وصحيًا للزبدة وزيوت البذور، كما أن مذاقه أخف من زيت الزيتون ويمكن استخدامه في أي تحضير للطعام الساخن أو البارد.

كما أنه يتميز زيت الأفوكادو، مقارنة بزيت الزيتون، هي نقطة دخانه العالية، وهذا يعني أنه يمكن استخدامه في درجات حرارة أعلى قبل أن يحترق.

للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، ابحث عن زيت الأفوكادو غير المكرر والمعصور على البارد، على الرغم من أن زيت الأفوكادو مستقر جدًا في الحرارة، إلا أن المعالجة قد تؤثر على مستويات مضادات الأكسدة الواقية.

مخاطر زيت الأفوكادو

يعد زيت الأفوكادو صحي - لكنه لا يزال زيتًا غنيًا بالسعرات الحرارية، وتناول الكثير من الأفوكادو أو زيت الأفوكادو يمكن أن يجعل الشخص يتجاوز السعرات الحرارية الموصى بها، مما يؤدي للسمنة.

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