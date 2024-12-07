الأفوكادو يحمي من الأمراض المزمنة ويحافظ على نضارة العينين

يحتوي الأفوكادو على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، وتشمل الفوائد الصحية للأفوكادو تحسين الهضم، وخفض خطر الاكتئاب.

ويُعرف الافوكادو أيضًا باسم ثمرة التمساح أو ثمرة الزبدة، الأفوكادو ينمو في المناخات الدافئة، ويوفر الأفوكادو كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يوفر دمجها في نظام غذائي متنوع وصحي عددًا من الفوائد، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

القيمة الغذائية للأفوكادو

يعد الأفوكادو مصدرًا لفيتامينات C وE وK وB6، بالإضافة إلى الريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما يوفر اللوتين وبيتا كاروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

يحتوي الأفوكادو على مستويات عالية من الدهون الصحية المفيدة، والتي يمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالشبع بين الوجبات، ويؤدي تناول الدهون إلى إبطاء تحلل الكربوهيدرات، ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

تحتوي نصف حبة أفوكادو تقريبًا، أو 100 جرام (جم)، على:

160 سعرة حرارية (كيلو كالوري)

14.7 جرام من الدهون

8.5 جرام من الكربوهيدرات

6.7 جرام من الألياف

أقل من جرام واحد من السكر

الدهون ضرورية لكل خلية في الجسم، وإن تناول الدهون الصحية يدعم صحة الجلد، ويعزز امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، بل ويساعد حتى في دعم الجهاز المناعي.

فوائد الأفوكادو

يمكن أن يوفر النظام الغذائي الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات فوائد صحية عديدة، فقد يقلل، على سبيل المثال، من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والوفيات بشكل عام مع تعزيز صحة البشرة والشعر وزيادة الطاقة واعتدال الوزن، ومنها:

صحي للقلب

في كل 100 جرام من الأفوكادو، يوجد 76 مليجرامًا (مجم) من ستيرولات نباتية طبيعية تسمى بيتا سيتوستيرول، وقد يساعد تناول بيتا سيتوستيرول وغيره من الستيرولات النباتية بانتظام في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول، وهو أمر مهم لصحة القلب.

تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي

يحتوي الأفوكادو على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان كيميائيان نباتيان موجودان في أنسجة العين، ويوفران حماية مضادة للأكسدة للمساعدة في تقليل الضرر، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية.

كما تدعم الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في الأفوكادو امتصاص مضادات الأكسدة الأخرى القابلة للذوبان في الدهون، مثل بيتا كاروتين، ونتيجة لذلك، فإن إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

يساعد في منع هشاشة العظام

يوفر نصف حبة أفوكادو ما يقرب من 18٪ من القيمة اليومية لفيتامين ك، وغالبًا ما يتم تجاهل هذا العنصر الغذائي ولكنه ضروري لصحة العظام، ويمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من فيتامين ك إلى دعم صحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم وتقليل إفراز الكالسيوم في البول.

منع ظهور بعض أنواع السرطان

يحتوي الأفوكادو على مركبات قد تساعد في منع ظهور بعض أنواع السرطان، وربطت الأبحاث بين تناول حمض الفوليك بشكل مثالي وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، ويحتوي نصف الأفوكادو على ما يقرب من 81 ميكروجرامًا من حمض الفوليك، أي 20٪ من القيمة اليومية.

كما يحتوي الأفوكادو أيضًا على مستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية والكاروتينات، والتي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، وقد أظهرت الدراسات أن الكاروتينات، على وجه التحديد، قد تحمي من تطور السرطان.

اكتشفت أحد الدراسات أن أكثر من وجبة أسبوعية من الأفوكادو كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والرئة والمثانة، ومع ذلك، لم يلاحظ الباحثون ارتباطًا بين استهلاك الأفوكادو وخطر الإصابة بالسرطان الكلي أو غيره من أنواع السرطان المحددة.

دعم صحة الجنين

حمض الفوليك مهم للحمل الصحي، ويقلل تناوله بشكل كافٍ من خطر الإجهاض وتشوهات الأنبوب العصبي، ويجب أن يستهلك الشخص ما لا يقل عن 600 ميكروجرام (mcg) من حمض الفوليك يوميًا أثناء الحمل، وقد تحتوي حبة أفوكادو واحدة على ما يصل إلى 160 ميكروجرام.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على أحماض دهنية لا غنى عنها لنظام غذائي صحي ونمو الجنين.

تقليل خطر الاكتئاب

يعد الأفوكادو مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، والذي يلعب دورًا مهمًا في الصحة الغذائية العامة، كما وجدت الدراسات روابط بين انخفاض مستويات حمض الفوليك والاكتئاب.

يساعد حمض الفوليك في منع تراكم الهوموسيستين، وهي مادة يمكن أن تضعف الدورة الدموية وتوصيل العناصر الغذائية إلى الدماغ، وربطت مراجعات الأبحاث السابقة الهوموسيستين الزائد بالخلل الإدراكي والاكتئاب وإنتاج السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، والتي تنظم الحالة المزاجية والنوم والشهية.

تحسين الهضم

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف، حيث يحتوي كل نصف ثمرة على ما يقرب من 6-7 جرام.

وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالسكري، الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

إزالة السموم بشكل طبيعي

تعزز الألياف الكافية حركات الأمعاء المنتظمة، والتي تعد ضرورية لإخراج السموم من خلال الصفراء والبراز.

أظهرت الدراسات أن الألياف الغذائية تعزز أيضًا صحة الأمعاء الجيدة والتنوع الميكروبي، وهذا يساعد الجسم على الحفاظ على توازن بكتيري صحي، وهذا يمكن أن يقلل من الالتهابات وتفاقم الجهاز الهضمي.

تخفيف هشاشة العظام

يحتوي الأفوكادو وفول الصويا وبعض الأطعمة النباتية الأخرى على السابونين، وقد يكون لهذه المواد تأثير إيجابي على أعراض هشاشة العظام في الركبة والورك، ومع ذلك، لم يؤكد الباحثون بعد التأثيرات طويلة المدى للسابونين لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

الحماية من الأمراض المزمنة

قد تكون الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو مفيدة في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، تشير الأبحاث إلى أن تناول الألياف بشكل مثالي قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وبعض أمراض الجهاز الهضمي، والأفوكادو غني بالألياف.

ويمكن أن يؤدي تناول الألياف بشكل صحيح أيضًا إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتحسين حساسية الأنسولين، وتعزيز فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

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