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رياضة

أبرزهم إيبوكا ولاعب الأهلي، صفقات المصري بالميركاتو الشتوي

مصطفى أبو الخير،
مصطفى أبو الخير، فيتو

نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، في التعاقد مع ثلاثة لاعبين فقط بفترة الانتقالات الشتوية تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 

صفقات المصري بالميركاتو الشتوي 

وتعاقد المصري البورسعيدي مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.
وضم المصري مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي لثلاثة مواسم ونصف الموسم.
وتعاقد أيضا مع أحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

 

 المصري يوافق على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي للحصول على خدمات سمير فكري لاعب خط وسط المصري بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي وذلك على سبيل الإعارة.


كان اللاعب سمير فكري البالغ من العمر 30 عامًا قد انضم للمصري مطلع الموسم الماضي قادما من صفوف فريق الداخلية.
 

 رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، وأغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء أمس السبت.

واستمرت إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى أمس 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.
 

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النادي المصري فترة الانتقالات الشتوية جون ايبوكا الأهلي اتحاد الكرة

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