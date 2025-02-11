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رياضة

المصري يعسكر في السويس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 وصل فريق المصري البورسعيدي إلى السويس للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي غدا الأربعاء.

ويخوض فريق المصري مرانه الأخير مساء اليوم بالسويس استعدادا لمباراة الغد.

مران وحيد للاعبي المصري 

وتدرب فريق المصري مرانا وحيدا بالقاهرة حيث قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية  لمدة يوم واحد هو الأحد بعد خوضه مباراة الاتحاد بالدوري واستأنف الفريق تدريباته عصر أمس الإثنين على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة التي تجمعه بالبنك الأهلي. 

 

موعد مباراه المصري والبنك الأهلي 

ويلتقي المصري والبنك الأهلي  بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز  والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

 

 

وتأكد غياب خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد.


جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.

 

 

ترتيب المصري بالدوري 

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 22 نقطة

 

المصري والاتحاد السكندري

الدوري الممتاز، وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدفي المصري اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 20 و71، فيما سجل هدف الاتحاد يوسف أسامه نبيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

 

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