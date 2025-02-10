غيابات بالجملة عن الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الأهلي في مباراته أمام غزل المحلة جهود كل من: أشرف بن شرقي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أشرف داري، يحيى عطية الله، عمر كمال، طاهر محمد طاهر، مصطفي مخلوف، ووسام أبو علي، كريم فؤاد.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزه علاء، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، مصطفى العش، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، عمر الساعي، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، أحمد كوكا.

خط الهجوم: نيتس جراديشار

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.