محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الرابعة بنادي القضاة (صور)

شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق القافلة الطبية الرابعة الموجهة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء ١١، ١٢ فبراير الجاري، بنادي القضاة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور المستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، المستشار أحمد أبوعمرة رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، المستشار محمد عبدالشافي رئيس محكمة السويس الابتدائية، المستشار عبدالعزيز شاهين رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات وزارة العدل والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية.



جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

الهدف من إقامة القافلة

يأتي تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبناء على توجيهاته بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن سعادته بمستوى الخدمات المقدمة من خلال القافلة الطبية، متمنيًا توجيه المزيد من القوافل الطبية لمحافظة الإسماعيلية بوصفها عاصمة الإقليم.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

وأضاف: تضمنت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري "بداية" عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

واختتم: شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الأشهر القليلة الماضية تنظيم العديد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية بكافة أرجاء المحافظة، والتي تخطت ٧٥ قافلة طبية وعلاجية، وقدمت خدماتها لنحو ١٠٠ ألف مواطنًا، بجانب خدمات التثقيف الصحي والتوعية بالمسئولية والمشاركة المجتمعية.

وحرص محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة العدل على تفقد الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة وسير الإجراءات بسهولة ويسر.

وأهدى المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، درع قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهوده بالمحافظة، والتعاون المثمر مع وزارة العدل في تنفيذ القافلة الطبية.

وتتوجه القافلة الطبية الرابعة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي، والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، والتي تضم عددًا من كبار الأطباء في التخصصات (باطنة – جهاز هضمي – قلب – عظام – أوعية دموية – مخ وأعصاب – أنف وأذن وحنجرة)، مع إجراء الفحوصات الطبية ذات الصلة ورسم القلب وقياس نسبة السكر في الدم والضغط، وكذلك إجراء التحاليل الطبية والإشاعات من خلال كبرى معامل التحاليل.

وتستمر فعاليات القافلة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ۱۱، ١٢ فبراير الجاري بنادي قضاة الإسماعيلية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، فضلًا عن إقامة ندوة عن "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان" من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً اليوم الثلاثاء، بذات المقر ويحاضر فيها الدكتورة راوية خاطر أستاذ الباطنة والغدد الصماء، والدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الاكلينيكية للسرطان، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة، العضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق.



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