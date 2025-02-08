محافظ الإسماعيلية يشهد منتدى التعاون مع بلدية يانغتشو الصينية 2025(صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، منتدي التعاون بين محافظة الإسماعيلية وبلدية يانغتشو الصينية 2025 ؛ بهدف توطيد العلاقات وسبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة في كلا البلدين، والذي أقيم بأحد فنادق الإسماعيلية المطلة على بحيرة التمساح.

أبرز الحضور خلال فعاليات المنتدى

وذلك بحضور بان قوه تشيانغ عمدة حكومة شعب بلدية يانغتشو الصينية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، شو تشيجانج الأمين العام لحكومة شعب بلدية يانغتشو الصينية، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، ومحمد عبدالقادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ولفيف من المسؤولين ببلدية يانغتشو الصينية.

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

الترحيب بممثلى الجانب الصيني

وفي بداية كلمته، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعمدة بلدية يانغتشو الصينية والوفد المرافق له على أرض محافظة الإسماعيلية عاصمة الفن والثقافة.

مؤكدًا "يتلاقى الشعبان المصري والصيني في تاريخ حضاري متشابه بشكل كبير، وهناك قواعد راسخة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين، وأن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات، وخاصة في العقود الستة الماضية، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى الديمقراطية".

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

العلاقات المصرية الصينية

مضيفًا "لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره الصيني شي جين بينغ بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، ومن بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، حيث شملت هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي والمجال الاقتصادي والتبادل التجاري وعدد من مجالات التعاون الأخرى".

وكانت رؤية القيادة السياسية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الصينية لتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

مساعي الإسماعيلية لجذب الاستثمارات

وأضاف "أكرم"، من هذا المنطلق نسعى في محافظة الإسماعيلية لاستقطاب العديد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات، حيث تساهم الشركات الصينية في توفير فرص عمل للشباب المصري ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

مؤكدًا، أنه في الستة أشهر الماضية، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إقامة العديد من المشروعات الصينية الهامة مثل مشروع شركة "زيجيانج هنجشنج" لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، ومشروع شركة "هينيواي" لتصنيع أمتعة السفر، حيث تعتبر هذه المشروعات إضافة نوعية للاقتصاد المصري، كما تساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات، وتعزيز التنمية الصناعية في المنطقة.

كما شهدنا إقامة ملتقى التوظيف للشركات الصينية، والذي يقام بشكل دوري في جامعة قناة السويس، كمنصة هامة للتواصل بين الشركات الصينية العاملة في مصر والشباب المصري، حيث يتيح هذا الملتقى فرصا للشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة في الشركات الصينية، والحصول على وظائف تساهم في بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

وأشار "محافظ الإسماعيلية"، إلى أنه في مجال التعاون العلمي والأكاديمي شهدت جامعة قناة السويس تعاونًا وثيقًا مع الجامعات الصينية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، منها تبادل الطلاب والأساتذة، وإجراء البحوث المشتركة، وتقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في الصين، كما تم إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية الصينية في جامعة قناة السويس، مثل معهد كونفوشيوس، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعليم اللغة والثقافة الصينية في مصر.

هذا وقد شهدت مدينة الإسماعيلية ومدينة سوجو الصينية توقيع اتفاقية تآخي بين الطرفين عام ۱۹۹۸م، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والاقتصادي بين المدينتين، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية والإدارة المحلية.

واختتم "أكرم"، أود أن أؤكد أن محافظة الإسماعيلية حريصة على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التنمية المختلفة، بما يحقق الصالح العام للشعبين الصديقين، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر والصين.

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

جانب من فعاليات المنتدي،فيتو

ومن جانبه، قال "بان قوه تشيانغ" عمدة حكومة شعب بلدية يانغتشو الصينية، "يصادف اليوم احتفال الصين بعيد الربيع، وهو عيد جميل يجتمع فيه الأهل والأصدقاء لتوديع العام المنصرم والترحيب بالعام الجديد، حيث يسعدني كثيرًا أن أقضي هذا الوقت المميز في عيد الربيع في مدينة الإسماعيلية، وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن أطيب التهاني بمناسبة العام الجديد لجميع الضيوف والأصدقاء، متمنيًا للجميع عامًا سعيدًا، وأعمالًا مزدهرة، وتحقيق جميع أمنياتكم"

مضيفًا، فور وصولي إلى الإسماعيلية -المدينة الأجمل في مصر– انتابني شعور وكأنني قد التقيت بصديق قديم، إن هذا الشعور بالألفة ينبع من حرارة وصدق أصدقائنا في مصر، وكذلك من التشابه بين مدينة الإسماعيلية ومدينة يانجو في الروح الحضرية والعلاقات الودية طويلة الأمد، إن القناة الكبرى الصينية، التي جرت مياهها منذ آلاف السنين، مثل مدينة الإسماعيلية التي تحمل لقب "عروس قناة السويس" قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بمدينة يانجو، مما جلب لها ألقابًا عالمية مثل "عاصمة القنوات العالمية"، و"عاصمة الطهي العالمية"، و"عاصمة الثقافة في شرق آسيا".

لقد تعاونت مدينة يانجو مع مدينة الإسماعيلية وأكثر من ٦٠ مدينة أخرى من المدن المطلة على القنوات حول العالم لإطلاق منظمة التعاون بين المدن التاريخية والثقافية للقنوات العالمية، وعلى مدار ستة عشر عامًا، كانت هذه المنظمة بمثابة جسر لتعزيز التعاون والتواصل بين المدينتين في مجالات الاقتصاد، والثقافة والسياحة، وحماية التراث، محققة نتائج إيجابية مستمرة حتى اليوم.

مؤكدًا، ستعمل مع العاصمة البلجيكية بروكسل وغيرها من المدن في سبتمبر من العام الجاري لاستضافة منتدى مدن القنوات العالمية لعام ٢٠٢٥.

وبهذه المناسبة، أود أن أوجِّه دعوة صادقة للإسماعيلية للانضمام إلينا مجددًا لكتابة فصل جديد من التعاون المربح للجميع في مجالات البيئة، والثقافة والتجارة بين مدن القنوات العالمية.

وأضاف "عمدة بلدية يانغتشو الصينية"، تقول الحكمة العربية: "إذا أردت أن تذهب بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فاذهب مع الآخرين، وكما يقول المثل الصيني: "مع كثرة الأصدقاء، تصبح الطرق أسهل للسير"، ولطالما كانت قيم الانفتاح والتسامح والتعلم المتبادل السمات المشتركة لمدن القنوات، وبما أن مدينة الإسماعيلية تمتاز بروح الابتكار العلمي، فإن مدينة يانجو أيضًا مدينة رائدة في الصناعات والابتكار التكنولوجي، لقد تجاوز إجمالي حجم الصناعة في مدينة يانجو في عام ٢٠٢٤ الماضي ٩٠٠ مليار يوان صيني، ما يعادل ٦.٢ تريليون جنيه مصري، حيث شكل إنتاج السفن بها ٨٪ من الإجمالي العالمي، كما حافظ الاستثمار في البحث والتطوير على معدل نمو سنوي يزيد عن ١٠٪ لسنوات متتالية.

أنا على يقين أنه مع تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، ستوسع آفاق التعاون بين المدن في البلدين، مما يحقق الربح المتبادل للجميع، ونأمل من خلال منصة التواصل اليوم أن تتاح الفرصة لمزيد من الشركات في كلا الجانبين لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، وأن تتجسد المزيد من مشروعات التعاون على أرض الواقع لتؤتي ثمارها، لنعمل معًا على بناء نموذج تعاون ناجح بين المدن الصينية والمصرية يحقق المنفعة المتبادلة والعيش المشترك للجميع.

واختتم "بان قوه تشيانغ"، أود أن أعرب مرة أخرى عن خالص تقديري وامتناني لأصدقائنا في مصر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأتمنى لكل من مدينة يانجو ومدينة الإسماعيلية مستقبلًا واعدًا وآفاقًا مشرقة شكرًا جزيلًا لكم جميعًا.

كما رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالوفد الصيني في مصر، وتحديدًا في محافظة الإسماعيلية، هذه المحافظة الجميلة التي تلعب دورًا محوريًّا في دعم العلاقات مع المؤسسات والهيئات المختلفة على المستويين الدولي والمحلي.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن العلاقات المصرية الصينية تُعَدُّ من أكثر العلاقات عمقًا واستقرارًا على المستوى الدولي، نظرًا لكونهما من أقدم الحضارات الإنسانية.

مُعربًا عن اعتزازه الدائم بكونه أول رئيس جامعة مصري يحصل على درجة الدكتوراه من الصين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأكاديمية والعلمية بين البلدين.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أن جامعة قناة السويس في طليعة الجامعات المصرية التي تحظى بشراكة واسعة مع الجانب الصيني، حيث تجمعنا علاقات أكاديمية وبحثية قوية، ونعمل دائمًا على تطوير هذه العلاقات لما فيه خير البلدين، وتحتضن الجامعة ثلاثة كيانات كبرى تتمثل في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، إلى جانب تدريس اللغة الصينية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الألسن، وكذلك بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما تُسهم الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في المشروعات التنموية الكبرى التي تُقام في شرق قناة السويس، تلك المنطقة الواعدة التي تعقد عليها مصر الكثير من الآمال، في ظل رعاية مستمرة من الرئيسين المصري والصيني.

ومن جانبه، أشاد المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، بحجم التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية وبلدية يانغتشو الصينية، متمنيًا المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موجهًا الدعوة لعودة يانغتشو الصينية لإحياء فكرة إنشاء الحديقة الصينية في الإسماعيلية لتكون رمزًا للصداقة المصرية الصينية، نظرًا لتميز مدينة يانجزو في إنشاء الحدائق.

وخلال المنتدي قام المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، بشرح إمكانيات المنطقة من تجهيزات لوجستية وخدمات تقدم للمستثمرين، والقوانين المنظمة للعمل داخل المنطقة، وكيفية إقامة مشروعات استثمارية داخل المنطقة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار ومحافظة الإسماعيلية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية.

ومن جانبه، قام وانغ تشينغوي مدير الحكومة الشعبية بمنطقة "هانجيانج" بمدينة يانغتشو، باستعراض بعض المعلومات حول تطورات هانجيانغ، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

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