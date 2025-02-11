ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام، ختام برنامج "نظرة إلى الماضي"

يُعرض اليوم الإثنين تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة cegar بإحدى فنادق الإسماعيلية الشهيرة، كل من: فيلم "حصان الطين"، وفيلم "صلاة"، للمخرجة عطيات الأبنودي ونبيهة لطفي، بالإضافة إلى فيلم عن تهاني راشد، وذلك احتفاءً بالمبدعات الثلاث المكرمات ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام.

عقد ندوة عقب العروض

يعقب العروض ندوة للكاتب الصحفي سيد محمود في تمام الساعة 2 ظهرًا، يتناول خلالها أبرز المحطات في مسيرة المبدعات الثلاث.

برنامج نظرة إلى الماضي

يُذكر أن برنامج "نظرة إلى الماضي" يُديره المخرج عبد الفتاح كمال، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



تكريم الفائزين في ورشة "ذاكرة المكان" بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة









شهدت الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يُقام تحت رئاسة المخرجة هالة جلال، تكريم الفائزين في ورشة ذاكرة المكان، والتي انقسمت لتدريبين؛ الأول بمحافظة القاهرة حول صناعة الأفلام، والتدريب الثاني لأبناء محافظات القناة استهدف تنمية مهارات الكتابة الإبداعية وصناعة الأفلام القصيرة لدى الشباب.

وخلال الحفل الختامي للورشة، تم إعلان الفائزين في مسابقة الكتابة، التي خُصصت لإقليم القناة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: "محمد عوض غريب عن قصته "متى يغادر القطار"، محمد زين عن قصته "الكرنفال"، أحمد عايد عن قصته "موت هزيل"، معتز دهشان عن قصته "الفنار"، أميرة الحلو عن قصته "الفنجان الأخير"، أحمد يوسف عن قصته "قهوة المثلث"، هدير عبد الهادي عن قصته "خريطة أوجيني".

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالفرصة التي أتاحتها لهم الورشة، مؤكدين أنها ساهمت في تطوير مهاراتهم السردية والقدرة على التعبير عن قضايا المجتمع من خلال الكتابة الإبداعية.

أما في مسابقة أفلام ورشة ذاكرة المكان، والتي أُقيمت في القاهرة، فقد شهدت تنافسًا قويًا بين عدد من الأعمال المتميزة، حيث حصدت الأفلام الفائزة المراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي المركز الأول: فيلم "رميم"، والمركز الثاني: فيلم "مازالت هناك"، والمركز الثالث: فيلم "حكاوي راديو".

وشهد الحفل تكريم الفائزين من قبل إدارة المهرجان، التي أكدت على أهمية دعم المواهب الشابة في مجالي الكتابة وصناعة الأفلام.

كما أشادت رئيسة المهرجان هالة جلال بالمستوى الإبداعي المتميز الذي قدمه المشاركون، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني المصري.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على الأفلام المستقلة وإبراز القضايا الإنسانية والاجتماعية من خلال الفن السينمائي.



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