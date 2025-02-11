جنايات الفيوم تؤجل محاكمة قاتلة الطفلة سما لـ 3 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أيمن ممدوح، تأجيل محاكمة، "چيهان. ر. أ " 31 سنة، المتهمة بقتل الطفله " سما محمود جمال " 8 سنوات وسرقتها، بقرية أبجيج، الي جلسة 3 ابريل المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، ومناقشه الطب الشرعي.

تفاصيل قتل الطفلة وسرقة قرطها

تعود الأحداث ال 7 يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بعثور أهالي قرية أبجيج على جثة طفلة داخل جوال ملقاة أمام منزل والدها، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، إلى موقع البلاغ.

وتبين وفاة " سما محمود جمال، 8 سنوات، مقيمة بذات القرية، وتم الابلاغ عن اختفاءها منذ فترة، ومن المعاينة الأولية للجثة، لم يتضح اي اثر للجاني، وتم تشكيل فريق بحث للوصول إلي مرتكب الجريمة.

كشف غموض الوتقعة

وتمكن فريق البحث من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل أسرتها بقرية أبجيج، وتبين من التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، أن ' جيهان.ر. أ " 31 عامًا، ربة منزل خطفت الطفلة من أمام منزل أسرتها، بغرض سرقة قرطها الذهبي، ولما خشيت افتضاح أمرها، أنهت حياتها ثم وضعتها داخل جوال وألقتها أمام منزل الأسرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي اعترفت بقتل الطفلة، بعد أن خشيت من افتضاح أمرها وكشف سرقة قِرط الطفلة الذهبى، فخنقتها حتي لفظت أنفاسها الاخيرة، ووضعتها فى جوال، القته أمام منزل والدها، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وبعد أن أيقنت وكيل النيابة، وثبت في يقينه بما لا يدع مجال للشك، ثبوت التهمة علي الجانية، تم إحالة القضية الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت قرارها السابق.

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