الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة قاتلة الطفلة سما لـ 3 إبريل المقبل

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الثلاثاء،  برئاسة المستشار أيمن ممدوح، تأجيل محاكمة، "چيهان. ر. أ "  31  سنة، المتهمة بقتل الطفله " سما محمود جمال " 8 سنوات وسرقتها،  بقرية أبجيج، الي جلسة 3  ابريل المقبل،  لسماع مرافعة الدفاع، ومناقشه الطب الشرعي.

تفاصيل قتل الطفلة وسرقة قرطها

تعود  الأحداث ال 7 يوليو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بعثور أهالي قرية أبجيج على جثة طفلة داخل جوال ملقاة أمام منزل والدها، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، إلى موقع البلاغ. 

وتبين وفاة " سما  محمود جمال، 8 سنوات،  مقيمة بذات القرية، وتم الابلاغ عن اختفاءها منذ فترة، ومن المعاينة الأولية للجثة، لم يتضح اي اثر للجاني، وتم تشكيل فريق بحث للوصول إلي مرتكب الجريمة.

كشف غموض الوتقعة

وتمكن فريق البحث من كشف غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل أسرتها بقرية أبجيج، وتبين من التحريات التي أجرتها وحدة  مباحث مركز شرطة الفيوم، أن  ' جيهان.ر. أ " 31 عامًا، ربة منزل خطفت الطفلة من أمام منزل أسرتها، بغرض سرقة قرطها الذهبي، ولما خشيت افتضاح أمرها،  أنهت حياتها ثم وضعتها داخل جوال وألقتها أمام منزل الأسرة.

 

الحماية المدنية تنقذ قطة عقب احتجازها بأحد العقارات بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي اعترفت بقتل الطفلة، بعد أن خشيت من افتضاح أمرها وكشف سرقة قِرط الطفلة الذهبى، فخنقتها حتي لفظت أنفاسها الاخيرة، ووضعتها فى جوال، القته أمام منزل والدها، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وبعد أن أيقنت وكيل النيابة، وثبت في يقينه بما لا يدع مجال للشك، ثبوت التهمة علي الجانية، تم إحالة القضية الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة الأمنية الطب الشرعي النيابة العامة تأجيل محاكمة سرقة قرطها الذهبي غموض العثور على جثة مأمور مركز شرطة الفيوم مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (صور)

الحماية المدنية تنقذ قطة عقب احتجازها بأحد العقارات بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-2-2025 في محافظة الفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة تسوية أزمات لبنان وسوريا والسودان بوسائل سلمية

مفاجأة سارة لعلي معلول في الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

منوعات

المزيد

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية