الإثنين 10 فبراير 2025
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محافظات

إخماد حريق سيارة في الفيوم

مطافي
مطافي

 تمكن أهالي الفيوم بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، من  إخماد حريق شب في سيارة سوزوكي بشكل مفاجئ أثناء توقف قائدها في إحدى إشارات المرور بطريق ميدان النجدة، بمدينة الفيوم، ما أسفر عن تفحم السيارة ونجاة قائدها.

 

تفاصيل إخماد حريق شب في سيارة بإحدي إشارات المرور في الفيوم

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق في سيارة سوزوكي أثناء سيرها في ميدان النجدة، وتمكن الأعالي وقوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل أن يمتد الي باقي السيارات المتوقفة في الإشارة، وتم إنقاذ قائدها،.

 

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وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أول الفيوم، وأُخطرت النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تقرير المعمل الجنائي والمهندس الفني بإدارة المرور  لبيان سبب اشتعال النيران بالسيارة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدي توفر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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