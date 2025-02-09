جهود أمنية لكشف غموض إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإغماء مفاجئ

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف غموض تعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة، لحالة إغماء بشكل مفاجئ، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة أسرة بحالة إغماء دون أسباب واضحة

وكانت قد تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت،إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد باستقبال مستشفي الفيوم العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إغماء مفاجئ دون سبب معلوم، والاشتباه في استنشاقهم للغاز، وعلي الفور انتقل قوة من قسم ثان الفيوم إلي مستشفي الفيوم العام، لاستطلاع الحادث، وتبين إصابة كل من "هاني عمر عباس " 50عاما، وزوجته " شريهان محمد فاضل " 40 عاما، وأبنائهم " عمر " 17سنة، و" سلسبيل " 6 سنوات، مقيمين بحي الشيخ حسن بدائرة قسم ثاني الفيوم.

وتحرر المحضر اللازم بقسم ثان الفيوم، وتم العرض علي النيابة، وطلب وكيل النيابة، تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة كشف ملابسات الحادث، وتولي التحقيق.

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