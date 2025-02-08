السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين جرزا، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الغربي في الفيوم

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا  من غرفة عمليات شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين جرزا، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، ما ادي الي  انقلابها في نهر الطريق وأصيب 3 أشخاص بينهم سيدتان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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