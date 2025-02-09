الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تعيد سيارة ومتعلقات شخصية إلى صاحبها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطلين، استدرجا شابا إلى مسكن أحدهما، واستولوا علي متعلقاته الشخصية ( الهاتف المحمول – حافظة نقوده بمحتوياتها – بطاقة ائتمان والرقم السري لها )، كما استولوا على سيارته الخاصة، مستخدمين سلاحا ابيض لتهديده.

تفاصيل إعادة سيارة ومتعلقات شخصية تم الاستيلاء عليها بالاكراه

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا من إسلام أيمن سيد ذكي 22 سنة، عامل بمكتب عقارات ومقيم بحي البارودية وله محل إقامة آخر بمدينة ٦ اكتوبر، يتهم فيه كل من " محمود.ش .ي .ع " 25 سنة عاطل ومقيم بقرية المندرة مركز الفيوم، و" معمر.س. ع. م " ٢٤ سنة، عاطل ومقيم بمساكن دمو الجديدة، بأنهما استدرجاه إلى منزل المتهم الأول، وهدداه بسلاح الأبيض، وتم تكبيله بالحبال، واستولوا على متعلقاته الشخصية، وسيارته الخاصة، ثم ألقوه في منطقة مهجورة بعيد عن مكان ارتكاب الواقعة.

جهود إدارة البحث الجنائي في إعادة المسروقات

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز الفيوم، وأكدت التحريات صحة ما جاء في أقوال المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور أن ظفرا القوة بالمتهمين القر القبض عليهما، وعثر بحوزتهما علي المتعلقات الخاصة بالمتهم قبل التصرف فيها، وقبل استخدام بطاقة الائتمان البنكية، وتم تسليم المجني عليه سيارته ومتعلقاته الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقد قرر وكيل النيابة احتجاز المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.

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