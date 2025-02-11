مواجهات نارية في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.. نهائي مبكر بين الريال والسيتي.. مرموش ينتظر التألق أمام الميرنجي.. مفاجأة البطولة يصطدم بباريس سان جيرمان.. وهذه مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وتستكمل غدا الأربعاء، عقب ختام المرحلة الجديدة من البطولة، التي شهدت تنافس 36 فريقًا في نظام دوري موحد.

ويشهد الملحق المؤهل لدور الـ16 مواجهات قوية بين الفرق التي احتلت المراكز بين التاسع وحتى الرابع والعشرين في التشامبيونزليج.

وتأهلت الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 لخوض مواجهات الملحق، حيث ستحدد هذه المرحلة هوية المتأهلين إلى دور الـ16.

وتقام مباريات هذا الدور خلال شهر فبراير الحالي ويأتي علي رأس تلك المباريات لقاء مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ومباراة سيلتيك ضد بايرن ميونخ.

مواعيد مباريات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11 فبراير 2025

بريست ضد باريس سان جيرمان - 07:45 بتوقيت القاهرة – 08:45 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



يوفنتوس ضد آيندهوفن - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 2



سبورتنج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3

الأربعاء 12 فبراير2025



كلوب بروج ضد أتالانتا - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3



فينورد ضد ميلان - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 1



سيلتيك ضد بايرن ميونخ - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 3



موناكو ضد بنفيكا - 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة - قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتي



نهائي مبكر

ويشهد الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري ابطال اوروبا مواجهة تعد نهائي مبكر بين ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي ومانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

يذكر أن الريال والسيتي هما آخر فريقين توجا باللقب القاري آخر عامين.

بالإضافة إلى ذلك يوجد عمالقة يشعلون المنافسة بالبطولة، مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

بريست يلتقي باريس سان جيرمان

ورغم تعرض برست للخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري إلا أن برست كان مفاجأة البطولة كما أنه كان ضمن الفرق الثمانية الأولى بالجدول لعدة أسابيع، أما بي إس جي فقد تطور مستواه في الجولات الأخيرة، وعزز الفوز على السيتي وشتوتجارت من قوة فريق المدرب لويس إنريكي الذي يقدم لاعبه عثمان ديمبلي أفضل مستوياته.



ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتشهد مواجهة الريال والسيتي تواجد المهاجم المصري عمر مرموش الذي انتقل للسيتي مقابل 75 مليون يورو في الميركاتو الشتوي.

ونجا السيتي من توديع البطولة ولحق بالمتأهلين لدور الملحق في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما قلب تأخره إلى انتصار على كلوب بروج أحد الأندية الأخرى في الملحق.

أما ريال مدريد الذي خسر أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي في ملعب سانتياجو برنابيو فقد عدل أموره ولكن لم يكن أمامه وقت لتعويض تلك الهزائم.

وستفتقد المسابقة أحدهما بداية من دور الستة عشر حيث أن البطولة تشهد هذا الموسم شكلا جديدا وقد أدى مشوارهما الضعيف في مرحلة الدوري إلى صدامهما في الملحق المؤهل لهذا الدور بعد فشلهما في التأهل لثمن النهائي مباشرة.

وبالتالي فسيكون أي من ريال مدريد، حامل اللقب، أو مانشستر سيتي، الفائز باللقب في الموسم قبل الماضي، خارج المنافسة على أحد أكبر أهداف الموسم.

من المتوقع ألا يعتمد جوارديولا المدير الفني للسيتي على كل الوافدين الجدد دفعة واحدة ضد ريال مدريد على الأقل خاصة ثنائي الدفاع الشاب ريس وخوسانوف.

لكن من المتوقع أن يكون للفرعون المصري عمر مرموش دور في مواجهتي الريال، خاصة بعد الثقة التي أظهرها جوارديولا به، عبر الدفع به في كافة المباريات الماضية أساسيا.

ثغرة ملكية

ورغم المستوى الهزيل الذي ظهر به المان سيتي مؤخرا، فإنه لن يجد فريقا في أزهى فتراته عند ملاقاة الريال، الذي يعاني هو الآخر في مواجهاته ضد الكبار هذا الموسم.

يوفنتوس

يوفنتوس ضد آيندهوفن

ويعود اليوفي وآيندهوفن للمواجهة في البطولة بعد أن لعبا في مرحلة الدوري في أليانز ستاديوم وفاز وقتها اليوفي 3-1.

سبورتنج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند

أما دورتموند الذي كان يحتل مركزا ضمن الثمانية الأوائل لعدة أسابيع، لكنه سقط أمام برشلونة وبولونيا، ويمتلك الآن مدربا جديدا، نيكو كوفاتش، خلفا لنوري شاهين، يواجه سبورتنج لشبونة، الذي حقق هدفه في الجولة الأخيرة.

واحتل دورتموند المركز العاشر في مرحلة الدوري، وفشل في حجز بطاقة العبور لثمن النهائي مباشرة بفارق نقطة واحدة، بينما أنهى سبورتنج مرحلة الدوري في المركز 23 وأمن عبوره للملحق بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام بولونيا (1-1).



ويشارك سبورتنج في دوري الأبطال للمرة 11، وحقق أفضل نتيجة بالوصول إلى ثمن النهائي موسم (2008- 2009) وخسر حينها أمام البايرن (5-0) و(7-1)، ووصل لنفس الدور في موسم (2021- 2022) وسقط أمام مانشستر سيتي (5-0) و(0-0).

ويتواجد دورتموند في دوري الأبطال للمرة التاسعة على التوالي والـ19 بشكل عام، ووصل للأدوار الإقصائية 9 مرات في آخر 11 مشاركة، وخاض النهائي 3 مرات وتوج باللقب عام 1997.

باريس سان جيرمان

كلوب بروج ضد أتالانتا

وسيتنافس كلوب بروج وأتالانتا على مقعد في ثمن النهائي، وكان الفريق البلجيكي قد سقط في الجولة الأخيرة أمام السيتي، لكنه قدم نتائج جيدة في مرحلة الدوري.

سيلتيك ضد بايرن ميونخ

وظهر بايرن ميونخ في الأدوار التمهيدية التي تسبق دور الستة عشر بمستوي جيد ويحتاج الفريق البافاري إلى الفوز أمام سيلتك للعودة إلى المنافسة على اللقب.

ويتصدر كلا الفريقين بالفعل الدوريين الألماني والإسكتلندي، ويبدو بايرن المرشح الأوفر حظا للفوز ضد فريق لم يخسر أمامه قط.

ورغم غياب أنتوني ديفيز، الذي وقع مؤخرا عقدا جديدا، فإن هناك شكوكا حول مشاركة سيرجي جنابري، الذي غاب عن مباراة الجمعة في الدوري الألماني بسبب المرض.

وستكون آخر مواجهات الملحق بين فينورد وميلان، وحقق الفريق الهولندي نتائج جيدة في مرحلة الدوري بالانتصار على بايرن ميونخ والتعادل أمام مانشستر سيتي، لكن سقوطه في الجولة الثامنة أمام ليل أقصى الفريق من مراتب المقدمة.



وكان ميلان قريبا من التأهل مباشرة لثمن النهائي لكنه تعرض لهزيمة مؤلمة في النهاية على يد دينامو زغرب ليسقط في التصنيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.