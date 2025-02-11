دوري أبطال أوروبا، 7 معلومات عن مواجهة سبورتنج لشبونة ضد دورتموند

يستقبل سبورتنج لشبونة البرتغالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء على ملعب خوسيه الفالادي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة سبورتنج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة beIN Sports HD 3.

واحتل دورتموند المركز العاشر في مرحلة الدوري، وفشل في حجز بطاقة العبور لثمن النهائي مباشرة بفارق نقطة واحدة، بينما أنهى سبورتنج مرحلة الدوري في المركز 23، وأمن عبوره للملحق بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام بولونيا 1-1.

ويشارك سبورتنج في دوري الأبطال للمرة 11، وحقق أفضل نتيجة بالوصول إلى ثمن النهائي موسم (2008- 2009) وخسر حينها أمام البايرن (5-0) و(7-1)، ووصل لنفس الدور في موسم (2021- 2022) وسقط أمام مانشستر سيتي (5-0) و(0-0).

ويتواجد دورتموند في دوري الأبطال للمرة التاسعة على التوالي والـ19 بشكل عام، ووصل للأدوار الإقصائية 9 مرات في آخر 11 مشاركة، وخاض النهائي 3 مرات وتوج باللقب عام 1997.

مشوار دورتموند وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال



حقق دورتموند 5 انتصارات من 8 مباريات خاضها في مرحلة الدوري، بالفوز على كلوب بروج (3-0) وسيلتك (7-1) وشتورم جراتس (1-0) ودينمو زغرب (3-0) وشاختار دونيتسك (3-1)، وخسر أمام ريال مدريد (5-2) وبرشلونة (3-2) وبولونيا (2-1).

أما لشبونة ففاز (2-0) على ليل وتعادل (1-1) أمام آيندهوفين وفاز على جراتس (2-0) وعلى مانشستر سيتي (4-1)، وبعدها عانى من 4 مباريات دون انتصار بالخسارة أمام آرسنال (5-1) وأمام بروج (2-1) وأمام لايبزيج (2-1)، قبل التعادل أمام بولونيا كما سبق ذكره.

تاريخ مواجهات دورتموند أمام الفرق البرتغالية

خاض بوروسيا دورتموند 14 مباراة من أصل 308 مباراة أوروبية لعبها أمام الفرق البرتغالية، وحقق خلالها 9 انتصارات وتلقى 5 هزائم ولم يتعادل في أي لقاء.

ولطالما تفوق دورتموند في الأدوار الإقصائية، بالفوز على بنفيكا عامي 1963 و2017 وعلى بورتو 2016.

وسبق وأن واجه دورتموند نظيره سبورتنج مرتين في دور المجموعات، وفاز (2-1) في البرتغال في أكتوبر 2016، وكرر الانتصار على أرضه (1-0) بعدها بأسبوعين.

أما المرة الثانية، فكانت في سبتمبر 2021 حقق الانتصار (1-0) على أرضه، وخسر في البرتغال (3-1) وودع حينها المسابقة من دور المجموعات.

ونجح دورتموند في الفوز في آخر زيارتين للبرتغال وكلاهما عام 2016، بالفوز (1-0) أمام بورتو في الدوري الأوروبي في فبراير، وبعدها في الموسم التالي فاز على سبورتنج (2-1).

سجل سبورتنج أمام الفرق الألمانية

وواجه سبورتنج الأندية الألمانية 31 مرة، حقق خلالها 4 انتصارات فقط وتعادل في 6 لقاءات وخسر 21 مرة، وفي الأدوار الإقصائية لم يسبق له وأن أطاح بأي فريق من ألمانيا من قبل.

دورتموند خارج الديار

حقق دورتموند انتصارين من 4 لقاءات خاضها خارج أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم أمام بروج وزغرب، وفي الموسم الماضي فاز خارج أرضه أيضًا أمام نيوكاسل (1-0) وميلان (3-1) وباريس سان جيرمان (1-0).

ويملك دورتموند سجلا جيدا في آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه في دوري الأبطال، بالفوز 5 مرات والتعادل مرة واحدة والخسارة في 4 لقاءات.

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