الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يتحرك لتأمين عقد رافينيا وزيادة راتبه

رافينيا
رافينيا

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني بدأ التحرك لتأمين خدمات نجمه البرازيلي رافينيا بعد تألقه الكبير هذا الموسم. 

وذكرت عدة مصادر رياضية أن العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة هو تجديد عقده لعامين إضافيين مع زيادة في راتبه بدءا من عام 2026.

يذكر أن وضع رافينيا مع النادي تغير بشكل جذري هذا الموسم بعدما ارتبط اسمه في المواسم الأخيرة بالرحيل عن صفوف الفريق، لكنه بات أحد الركائز الأساسية للبارسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وليس فقط داخل الملعب ولكن خارجه أيضا.

وبلغ رافينيا مرحلة النضج الكروي وهو بعمر ال28 عاما فقط كما أنه يعيش حاليا أفضل مواسم حياته، فقد تمكن نجم السيليساو من تسجيل 24 هدفا وصناعة 15 خلال 35 مباراة في مختلف البطولات.

ونما تأثير رافينيا على الفريق والمجموعة بشكل كبير وهو ما جعل البلوجرانا يتحرك لتجديد عقده، رغم أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.


وبحلول العام الجاري بلغ البرازيلي  عامه الـ30، لذا يسعى البارسا لتأمين مستقبل رافينيا مع الفريق الكتالوني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي برشلونة برشلونة رافينيا الألماني هانز فليك فليك

مواد متعلقة

برشلونة يشعل المنافسة على ترتيب الدوري الإسباني 2025

إنجاز جديد لنجم برشلونة بعد الفوز على إشبيلية

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

ترامب يواصل استفزازه قبل لقاء ملك الأردن: سيقبل بأخذ الفلسطينيين وربما أحجب المساعدات

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، تحرك مقلق في البطاطس والثوم وانخفاض البصل والفاصوليا

شديدة البرودة ومناطق تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

منوعات

المزيد

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

بأمر ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية