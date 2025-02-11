برشلونة يتحرك لتأمين عقد رافينيا وزيادة راتبه

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني بدأ التحرك لتأمين خدمات نجمه البرازيلي رافينيا بعد تألقه الكبير هذا الموسم.

وذكرت عدة مصادر رياضية أن العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة هو تجديد عقده لعامين إضافيين مع زيادة في راتبه بدءا من عام 2026.

يذكر أن وضع رافينيا مع النادي تغير بشكل جذري هذا الموسم بعدما ارتبط اسمه في المواسم الأخيرة بالرحيل عن صفوف الفريق، لكنه بات أحد الركائز الأساسية للبارسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وليس فقط داخل الملعب ولكن خارجه أيضا.

وبلغ رافينيا مرحلة النضج الكروي وهو بعمر ال28 عاما فقط كما أنه يعيش حاليا أفضل مواسم حياته، فقد تمكن نجم السيليساو من تسجيل 24 هدفا وصناعة 15 خلال 35 مباراة في مختلف البطولات.

ونما تأثير رافينيا على الفريق والمجموعة بشكل كبير وهو ما جعل البلوجرانا يتحرك لتجديد عقده، رغم أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.



وبحلول العام الجاري بلغ البرازيلي عامه الـ30، لذا يسعى البارسا لتأمين مستقبل رافينيا مع الفريق الكتالوني.

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