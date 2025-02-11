التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وهذا موقف عمر مرموش

استقر الإسباني كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

غيابات عديدة في دفاع ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدخل ريال مدريد اللقاء الأول "بدفاعه المحطم" في غياب المصابين، كارفاخال وميليتاو وروديجر وألابا ولوكاس فاسكيز.

وبينت: "سيتعين على أنشيلوتي إشراك دفاع جديد يتكون من لاعبي الوسط فالفيردي وتشواميني، واللاعب الشاب أسينسيو، وفران جارسيا أو ميندي".

وأكدت: "يسعى سيبايوس إلى البقاء في التشكيل الأساسي المتوقع أن يضم كامافينجا، في ظل الالتزام باستبعاد تشواميني وفالفيردي للمهمة الدفاعية".

وزاد: "في الهجوم سيعتمد الريال على رمح ثلاثي الشعب لتخويف السيتي يتكون من مبابي وفينيسيوس ورودريجو".

غيابات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وعن اختيارات جوارديولا قالت: "يفتقد مانشستر سيتي إلى خدمات أكي ودوكو ورودري ونونيز وبوب، إضافة إلى ووكر الذي رحل لفريق ميلان في الميركاتو الشتوي".

وتابع: "سيكون جوارديولا قادرا على الدفع بتشكيل أساسي مألوف إلى حد ما، حيث يمكن أن يتسلل إليه دي بروين كإضافة جديدة كبيرة، مع الثلاثي الهجومي فودين وسافينيو، وهالاند في المقدمة".

بينما سيبقى الدولي المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي وريال مدريد المتوقع

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

مانشستر سيتي

إيدرسون - مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز - جوسكو جفارديول - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - فيل فودين - كيفين دي بروين- سافينيو - هالاند.

ريال مدريد

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام - رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

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