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رياضة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

عمر مرموش
عمر مرموش

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقام مانشستر سيتي بتحديث قائمته في دوري أبطال أوروبا، بعد مرحلة الدوري وقبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف 3 لاعبين جدد وهم المصري عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في شهر يناير الماضي، وشارك في 3 مباريات ضد كل من تشيلسي، آرسنال وليتون أورينت.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، كيفين دي بروين، عمر مرموش.

خط الهجوم: هالاند.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.


ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

 

 

 

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