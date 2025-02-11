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رياضة

وفاة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي الأسبق

عضو مجلس إدارة الاسماعيلي
عضو مجلس إدارة الاسماعيلي

توفي صباح اليوم الثلاثاء عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق وليد شعيب بعد صراع طويل مع المرض

الإسماعيلي ينعي وفاة عضو مجلس الإدارة

ونعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، وليد شعيب، عضو مجلس الإدارة الأسبق، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، بعد صراع طويل مع المرض، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان
 

 

 

وتحدث لاعب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي محمد نصر، عن تفاصيل المشادة التي وقعت بينه وبين لاعب الزمالك ناصر ماهر، خلال مباراة الفريقين مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

وأوضح محمد نصر في تصريحات تليفزيونية تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان هناك “فاول” للإسماعيلي، والكرة كانت مع ناصر ماهر فذهبت لآخذ منه الكرة فإذا به يسددها خارج الملعب".

 

تبادل السباب بين ناصر ماهر ولاعب الإسماعيلي

وأضاف محمد نصر: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وتابع: "بعدها ناصر ماهر ضربني بالقلم، ورحمة إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".

 

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الاسماعيلي النادى الإسماعيلى وفاة عضو مجلس الادارة وليد شعيب

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