الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

بعد طرده أمام الإسماعيلي، الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب الزمالك،
ناصر ماهر لاعب الزمالك، فيتو

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الوسط وفقًا للائحة الفريق بعد طرده في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد مدير الكرة بالقلعة البيضاء على أنه يتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

وحقق نادي الزمالك فوزا صعبا على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 18. 

وسجل الجزيري هدفا ثانيا للزمالك لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. 

وتلقى ناصر ماهر لاعب الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 86. 

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 98. 

 تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي 

وجاء تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد شحاتة، أحمد حسام، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: محمود جهاد، محمد السيد، نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، جيفرسون كوستا، محمد حمدي، سيف فاروق جعفر، محمود بنتايك، أحمد محمود، محمد عاطف، ناصر ماهر، حسام أشرف

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكون من: 

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

الوسط: إريك تراوري – محمد حسن – هشام محمد

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – نادر فرج

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - عمر القط - محمد خطار - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - حسن صابر.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

وبتلك النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يبقي الإسماعيلي بالمركز الـ14 برصيد 12 نقطة. 

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