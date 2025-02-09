الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق دراجة نارية دهس طفلا بحدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس سائق دراجة نارية صدم طفل ما أسفر عن مصرعه بمنطقة حدائق القبة، 15  يوما على ذمة التحقيق.

 

حادث دهس في حدائق القبة


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث حدائق القبة اليوم
وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بطفل عقب خروجه من مطعم كشري، مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

منظومة جديدة للمرور
من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

خريطة السرعات بالطرق 2023 
بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع في الغرامات.

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