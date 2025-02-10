مصرع شخص وإصابة 21 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظات

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين فى حوادث متفرقة ، اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والجثة إلى المستشفى، ورفع رجال المرور آثار الحوادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حوادث متفرقة بالمحافظات

في محافظة المنيا ؛ أصيب 13 شخص في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقى بالمنيا، بمدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

فى محافظة الجيزة، كما أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

وفي محافظة الجيزة؛ أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى محافظة القليوبية، لقي شخص مصرعه نتيجة اصطدام سيارة نقل به منذ قليل بطريق إسكندرية الزراعي بالقرب من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

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