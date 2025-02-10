أخبار الرياضة اليوم.. مجلس إدارة الأهلي يعتمد تصميم إستاد النادي الجديد.. صديق محمد صلاح المقرب يفجر مفاجأة صادمة عن مستقبله مع ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالآتي:

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته، اليوم، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة إستاد الأهلي الجديد.

أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ضم الجناح التونسي أحمد الجفالي بشكل رسمي.

ونشرت صفحة الزمالك فيديو تقديم اللاعب وعلقت: “البعض يصنع الكلمات.. أما هنا تُصنع الأساطير، أحمد الـجـفـالي زمــلــكــاوي”.

فجر الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي السابق، والصديق المقرب للغاية للنجم محمد صلاح هداف الريدز، مفاجأة كبيرة عن مستقبل مو مع فريق ملعب أنفيلد.

أعلن النادي الأهلي عن موعد وصول نسخة كأس العالم للأندية في إطار الجولة الترويجية عن البطولة المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يصل وفد “ فيفا” الرسمي غدا الثلاثاء إلى القاهرة بصحبة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين سامي الطرابلسي في منصب المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج، خلال الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد التونسي في بيان رسمي أنه تم الاتفاق مع حمادي الدو للعمل في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد في منتخب تونس.

وأوضح الاتحاد أن جلسة قريبة ستعقد مع المدرب محمد الساحلي عقب عودته إلى تونس غدا الثلاثاء للاتفاق على انضمامه لجهاز الطرابلسي كمدرب مساعد.

ينتظر عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من المشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته شبكة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، استقر على ملامح تشكيل السماوي خلال مباراة ريال مدريد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

تلقى اتحاد الكرة ردا من نظيره النيجيري، بموافقة الأخير على الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب مصر للشباب مواليد 2005، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته عقب خوض المران الرئيسي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقررة مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

اختُتمت ورشة عمل تطوير الحكام التي أقيمت على مدار يومين ( الأحد والاثنين ) بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبمشاركة ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز.

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