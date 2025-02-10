رسميا، سامي الطرابلسي مديرا فنيا جديدا لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين سامي الطرابلسي في منصب المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج، خلال الفترة المقبلة.

بيان الاتحاد التونسي لتعيين سامي الطرابلسي ومساعديه

وكشف الاتحاد التونسي في بيان رسمي أنه تم الاتفاق مع حمادي الدو للعمل في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد في منتخب تونس.

وأوضح الاتحاد أن جلسة قريبة ستعقد مع المدرب محمد الساحلي عقب عودته إلى تونس غدا الثلاثاء للاتفاق على انضمامه لجهاز الطرابلسي كمدرب مساعد.

ويضم الجهاز المعاون للمدرب سامي الطرابلسي أيضا: هشام الجزيري مدرب حراس المرمى، وحلمي الكشو ووليد بن منصور لتحليل الأداء، والمعد البدني وسيم معلي.

ويعقد سامي الطرابلسي وزياد الجزيري المدير الرياضي للاتحاد التونسي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة المقبل للإعلان عن تفاصيل التعاقد وخطة المدير الفني الجديد للفترة المقبلة.

وتعد هذه الولاية التانية للمدرب سامي الطرابلسي بعدما قاد منتخب تونس من قبل خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.

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