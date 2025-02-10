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رياضة

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد الجفالي ويقدمه للجمهور (فيديو)

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ضم الجناح التونسي أحمد الجفالي بشكل رسمي. 

ونشرت صفحة الزمالك فيديو تقديم اللاعب وعلقت:" البعض يصنع الكلمات.. أما هنا تُصنع الأساطير، أحمد الـجـفـالي زمــلــكــاوي. 

الاتحاد المنستيري يعلن رسميا انتقال أحمد الجفالي إلى الزمالك 

وكان نادي الاتحاد المنستيري أعلن بشكل رسمي، انتقال أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأصدر نادي الاتحاد بيانا رسميا عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:"

تُعلم الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ قدره 500,000 دولار تصرف على دفعتين، دفعة أولى عند الإمضاء ودفعة ثانية يوم 01.05.2025، مع احتفاظ نادينا بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وواصل البيان: "نشير إلى أن هذا الانتقال تم رغم أن عقد اللاعب دخل في الفترة المحمية، وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 01 يوليو 2025. 

كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم ترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب".

وأضاف: "كما نؤكد أنه سيتم تسوية الوضعية المالية للاعب الفريق في أقرب الآجال حرصًا منا على توفير المناخ المناسب لتحقيق النتائج الإيجابية. وفي سياق آخر، سيتم تسليم مهام الهيئة التسييرية الجديدة يوم الاثنين 10 فبراير 2025".

وأشار:"كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول الفريق والتعالي بروح المسؤولية ونبذ النفس عن كل أشكال التشتت وراء الشائعات، ونؤكد أن فريقنا، بفروعه المختلفة، يظل دائمًا على قلب رجل واحد".

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