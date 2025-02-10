صديق محمد صلاح المقرب يفجر مفاجأة صادمة عن مستقبله مع ليفربول

فجر الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي السابق، والصديق المقرب للغاية للنجم محمد صلاح هداف الريدز، مفاجأة كبيرة عن مستقبل مو مع فريق ملعب أنفيلد.

لوفرين يكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

لوفرين قال في حواره مع موقع وين وين، يجب أن أكون حذرًا فيما سأقوله الآن، لأنني أعرف الكثير من الأمور، الجميع يريد استمراره، وأنا شخصيًا أريد ذلك أيضًا.

لقد اتصلت به في أحد الأيام وقلت له: مو، عليك أن تفكر في نفسك.. انظر إلى كل ما قدمته لهذا النادي وما زلت قادرًا على تقديمه، وفي النهاية، توصلت إلى استنتاج أن النادي لا يحترمه بما يكفي، أو على الأقل ليس بالقدر الذي يعتقد أنه يستحقه، لكن هذا جانب آخر من الحديث، الأمر يتعلق بكل ما يدور خلف الكواليس.

وأضاف أنه يمكن للجميع أن يتفقوا عندما ينظرون إلى الأرقام، لا يوجد لاعب لديه إحصائيات مثل محمد صلاح، ليس فقط هذا الموسم، بل على مدار آخر 5-6 مواسم متتالية، إنها ليست مجرد أرقام مبهرة، بل جنونية.. وأعتقد أنه لا يحصل على الاهتمام الكافي رغم هذه الأرقام، لأنه لو كان ميسي أو رونالدو، لرأينا الحديث يوميًا عن سبب عدم تجديد عقده ولماذا لم يتم تقديم العرض المناسب له، لكن للأسف، أعتقد أن محمد صلاح لا يحصل على هذا الاهتمام".

محمد صلاح أقرب للرحيل عن ليفربول

وأكمل لوفرين: نعم، أعتقد أن صلاح أقرب إلى الرحيل عن ليفربول.. أعني أنه أقرب إلى الرحيل منه إلى البقاء في الوقت الحالي، هذا هو إحساسي بالأمر.

وأتمنى أن تتغير الأمور، لأنني بصراحة أتمنى له الأفضل، لكن في النهاية، نعم، المال عامل مهم، لكنه يستحق أكثر من المال والسؤال هو: من سيكون بديله؟ كيف ستجد بديلًا له؟ كيف يمكن تعويضه؟ هذا هو السؤال الأول الذي سأطرحه على إدارة النادي: من سيعوضه؟ من سيقدم لك ما يقدمه محمد صلاح؟ من سيعطيك الإحصائيات والأرقام التي يعطيها هو لك، حسنًا يمكنك تعويضه، إذا كنت تريد تعويضه، أعتقد أنك بحاجة إلى إنفاق 200 مليون يورو على لاعب يمكنه تقديم ما يقدمه محمد صلاح.

ويبقى السؤال مع ذلك المبلغ الذي سيتم دفعه والراتب المرتفع، هل سيقدم ما يقدم صلاح؟ لأن محمد صلاح حاضر دائمًا عقليًا، فرغم كل ما يحدث حوله من ضغوط ومفاوضات وتأثيرات خارجية، لا يزال صلاح يؤدي بشكل رائع داخل الملعب.

هل مطالب محمد صلاح مبالغ فيها؟

وتابع لوفريق: محمد صلاح لم يبدأ بالتفكير في نادٍ معين، لكنه بدأ يفكر في خطوة جديدة، الجميع مصدوم، لكنها الحقيقة، في بعض الأحيان لا يمكن فهم كرة القدم، كرة القدم قاسية، في بعض الأحيان لا يمنحونك إجابة واضحة، هناك أشخاص يمتلكون أموالًا طائلة وربما لا يهتمون بمن هو محمد صلاح أو بما يقدمه في الملعب.

وربما في النهاية ينظرون فقط إلى الجانب المالي، ربما يقولون: "حسنًا، هذا اللاعب لا يستحق هذا المبلغ"، هذا مؤلم، لكن كما قلت، أعتقد أنه قرار خاطئ، لأن هذا الرجل لا يزال لديه سنوات عديدة ليقدمها، سأكون صريحًا، دائمًا ما أفكر بعمق وأكون صريحًا مع "مو"، لو لعب بشكل سيئ فسأخبره أنه لعب بشكل سيئ، لكن هذا الرجل، في السنوات الثلاثة المقبلة، يمكنه أن يحافظ على نفس المستوى، لا يزال سريعًا، أقوى وأكثر حكمة، مع مرور الوقت واكتساب الخبرة، يعرف أكثر كيف يتصرف في الملعب.

وبالتأكيد لن يقوم بما كان يفعل منذ 5 سنوات بـ 65 انطلاقة سريعة، ربما كان يفعل أكثر من ذلك، 120 أو أكثر، اليوم يقوم بـ 40 انطلاقة فقط، لكنها ستكون انطلاقات حاسمة، حيث يقول في نفسه: "حسنًا، الآن هذا الانطلاق له معنى"، أعرف "مو"، لكن بصراحة، لا أستطيع أن أراه في نادٍ آخر.

وبصراحة، لا أعرف الأرقام الدقيقة، لكن أيًا كان ما يطلبه، أعتقد أنه يستحقه، الأمر بسيط، هذا الرجل يقوم بعمله على أرضية الملعب، لا تنظروا إلى عمره، البعض سيقول إنه سيبلغ 33 عامًا، لكن انظروا إلى رونالدو، إنه في الـ 40 وما زال يلعب، محمد صلاح لا يزال يسجل الأهداف، ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة. وما زال يلعب في المنتخب، فما المشكلة إذن؟ إنه أصغر من كريستيانو بـ 7 أو 8 سنوات، إذن ما المشكلة في مسألة صلاح؟ لا أحد يمكنه إيجاد جواب، لهذا السبب أجد الأمر صعبًا.

ويمكنني التحدث بتفاصيل أكثر، صلاح يؤمن بأنّ هناك أشياء مفقودة من الجانب النادي، وآمل أن يتم حلها قريبًا.. لكن الواقع الحالي يشير إلى أنه أقرب للرحيل منه للبقاء".

هل يريد محمد صلاح الاستمرار مع ليفربول؟

هو يعشق ليفربول، بالمناسبة هو يحب ليفربول كثيرًا، ويريد البقاء، وهذا هو الجزء الأهم، ربما يرى نفسه يعتزل هناك، لست متأكدًا تمامًا من ذلك، ولكن في النهاية الأمر لا يتعلق بمن حوله، بل بأشخاص آخرين!".

هل تعتقد أن الدوري السعودي سيكون وجهة محمد صلاح حال مغادرته؟

إذا رحل، نعم، لم لا؟! كما تعلم، الدوري السعودي بدأ يصبح أكثر تنافسية. أعتقد أنه إذا ذهب مو إلى هناك، فسيكون أحد أكبر النجوم، وسيشكل طفرة تسويقية ضخمة للدوري، وبالتأكيد سيجذب معه بعض المشجعين، لننتظر ونتابع ما سيحدث".

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