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ختام ورشة تطوير الحكام بتدريبات عملية تخصصية داخل منطقة الجزاء| صور

ورشة تطوير الحكام،
ورشة تطوير الحكام، فيتو

اختُتمت ورشة عمل تطوير الحكام التي أقيمت على مدار يومين ( الأحد والاثنين ) بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبمشاركة ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز.

أوسكار يقود تدريبات الحكام العملية

قاد أوسكار رويز التدريبات العملية للحكام المشاركين في الورشة والتي جرت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب وتم تشكيل 14 طاقما تحكيميا ( من الحكام الذين لم يديروا جزءا من مباراة الأمس ) وتولى كل طاقم منهم ادارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة أوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم، وبذلك تمت تجربة جميع الحكام المشاركين في المعسكر ووضعهم في نفس المواقف لتحقيق أقصى استفادة.

أوسكار يصحح أخطاء الحكام

وقام أوسكار بتصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية، كما شهد الجانب العملى تدريبات تخصصية للحكام داخل منطقة الجزاء وعلى الهجمات المرتدة.

بوساكا يحاضر حكام الدوري الممتاز

وكان ماسيمو بوساكا ألقى محاضرة نظرية صباح اليوم على الحكام ركز خلالها على شخصية الحكم فى المباريات وشدد بوساكا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو، وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو.

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