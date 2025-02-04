الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

أردوغان يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والشرع يدعو الرئيس التركي لزيارة دمشق

أردوغان والشرع، فيتو
أردوغان والشرع، فيتو

أكد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، ضرورة رفع العلاقات بين البلدين إلى "مستوى استراتيجي".

 

رفع العلاقات بين سوريا وتركيا إلى "مستوى استراتيجي"

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أردوغان: "تحدثت مع الشرع بشأن ضرورة تحقيق السلام في سوريا وخاصة الخطوات ضد التنظيمات الإرهاربية على الأرض السورية، وموقفنا ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وسنعمل على تطوير التعاون مع سوريا ورفع العلاقات إلى مستوى استراتيجي".

وأضاف: "سنؤسس منطقة خالية من الإرهاب بالتعاون مع السلطات في دمشق، وسنستمر بالوقوف إلى جانب السوريين، وخلال الفترة المقبلة سنكثف زياراتنا مع الجانب السوري وأكدت للشرع استعدادنا لتقديم الدعم اللازم في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها".

 

أردوغان يطالب برفع العقوبات الدولية علي سوريا

وأستطرد أردوغان: "زيارة الشرع هي بداية للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، وشددنا على ضرورة وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب، كما ناقشت مع الرئيس السوري الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا".

وأستكمل: "العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد ونبذل جهودا من أجل رفعها.. الشعب السوري لديه الآن الإرادة اللازمة لتقرير مستقبله.. وأعتقد أن العودة الطوعية إلى سوريا ستتسارع مع استقرارها".

 

الشرع يدعو أردوغان لزيارة سوريا

من جهته، ذكر الشرع، الذي يزور أنقرة حاليا: "الشعب السوري لن ينسى وقفة تركيا معه، والعلاقة بين سوريا وأنقرة ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا، ونثمن للرئيس أردوغان سعيه وحرصه على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا".

وتابع: "نؤكد على تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات، وأكدنا استعدادنا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة إعادة الإعمار، كما تم بحث التهديدات التي تحول دون وحدة سوريا وخاصة في شمال شرق البلاد، ووجهنا دعوة إلى أردوغان لزيارة سوريا".

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