السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

الشرع يلتقي وفدا من منظمة الأسلحة الكيميائية في دمشق

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم  السبت، إن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا وفدًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو غونزاليز المدير العام للمنظمة.

 

الشرع يلتقي وفدا من منظمة الأسلحة الكيميائية في دمشق

وذكرت الوكالة أن الشيباني أجرى مباحثات جانبية مع الوفد أيضا، دون الكشف عن تفاصيلها.

 

ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.

وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، هذه الاتهامات.

 

تأمين مخزونها من هذه الأسلحة

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.

وأعرب أرياس حينها عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة.

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