مستندات حساب سوبر كاش جاري في بنك مصر

قال بنك مصر إنه يمكن للعملاء فتح سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب يوميًا

وأوضح البنك أن ذلك يتم بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع)، مع العلم أنه لفتح الحساب (لابد من وجود مهنة واضحة ببطاقة الرقم القومي.

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية احتساب فوائد في حساب سوبر الكاش الجاري حال انخفاض الرصيد عن 50 ألف جنيه.

ومن جانبهم قال مسئولو بنك مصر إنه في حالة انخفاض الرصيد عن 50 الف جم في حساب سوبر كاش جار فلا يتم احتساب عائد.

حساب سوبر كاش

وقال بنك مصر إنه يمكن للعملاء فتح حساب سوبر كاش ذا العائد اليومي من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب يوميًا.

وأوضح البنك أن ذلك يتم بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع)، مع العلم أنه لفتح الحساب (لابد من وجود مهنة واضحة ببطاقة الرقم القومي).

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا حساب سوبر كاش توفير ذو العائد الشهري.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يمكن للعملاء فتح حساب سوبر كاش التوفير ذي العائد الشهري من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب شهري على أدنى رصيد خلال الشهر ويتم فتح الحساب للعملاء الحاليين من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي وللعملاء الجدد من خلال الموقع الإلكتروني.



كما يمكن للعملاء فتح سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي من خلال جميع قنوات فتح الحساب من بنك مصر مع التمتع بعائد مميز يحتسب ويضاف يوميًا إلى الحساب وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي السارية (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع)، مع العلم أنه لفتح الحساب (لا بد من وجود مهنة أو إثبات دخل للعميل).

بنك مصر توقع اتفاقية استراتيجية جديدة

وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع كلًا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف مشروعاتهم المشتركة بمنتهى الدقة والتنظيم، ويأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

وقام بالتوقيع أحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والمهندس أيمن عامر - مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والمهندس صافي وهبة - رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، وقد حضر التوقيع محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر مع نخبة متميزة من قيادات البنك والجهات المشاركة.

المشروع يضم مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها

ويعد مشروع أوجامي أحدث مشروعات سوديك في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعد تحفة معمارية تجمع بين الفخامة والابتكار، حيث يضم فندقًا ووحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" حصريًا في المنطقة، ويستمد اسم المشروع من جزيرة "أوجامي" اليابانية ويتمتع بإطلالة رائعة على 11 كم من الشواطئ الصناعية، ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 440 فدانًا من المناظر الطبيعية الخلابة والتصميمات المعمارية الراقية، كما يتميز بواجهة شاطئية رملية تمتد على مسافة 800 متر، ليمنح السكان جنة ساحلية رائعة الجمال، وتجمع هذه المنطقة في رأس الحكمة بين جمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي. وسيضم المشروع مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها، مما يجعله وجهة فريدة لأصحاب الذوق الرفيع ممن يبحثون عن أسلوب حياة راق يلبي جميع احتياجاتهم في قلب الساحل الشمالي.

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