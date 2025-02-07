الجمعة 07 فبراير 2025
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اقتصاد

تعرف على أنواع صناديق الاستثمار في بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومن بينها الادخار في صناديق الاستثمار.

 يعتبر صندوق الاستثمار شركة مساهمة برأس مال نقدي تنشئها البنوك وشركات التأمين (وفقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992). وكل مستثمر فى صندوق الاستثمار يمتلك نصيبًا على الشيوع فى هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة إستثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية فى الاوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. 

وتدار تلك الصناديق من خلال شركة مساهمة أخرى مستقلة تسمى (مدير الاستثمار) لها خبرة فى مجال إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.

 

الهدف من صناديق الاستثمار:

إن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يمكن صغار المستثمرين من توجيه مدخراتهم إلى الإستثمار فى الأوراق المالية بطريقة أقل خطورة وبصورة غير مباشرة بدلًا من الاستثمار فى الأوراق المالية.

 

مزايا صناديق الاستثمار:

1- توافر الإدارة المحترفة: حيث يقوم مديرو الصندوق بدراسة أداء الشركات المقيدة بالبورصة وإختيار أفضلها، ثم وضع الاستراتيجية اللازمة للاستثمار التي تحقق أهداف الصندوق.

 2- تنويع الاستثمارات: حيث يقصد بالتنويع قيام إدارة الصندوق باستثمار أموال الصندوق في مجموعة متنوعة من الاوراق المالية التي تنتمي لقطاعات مختلفة من السوق. ويمكن للتنويع تقليل الخسائر وذلك لأنه فى حالة تحقق خسائر الصندوق نتيجة انخفاض سعر ورقة مالية معينة قد يعوضه إرتفاع سعر ورقة مالية أخرى.

 3- تخفيض المخاطر: حيث إن توافر الإمكانات المالية الكبيرة والخبرة لدى صندوق الاستثمار يمكن إدارة الصندوق من القيام بالتنويع الذى يقلل من مخاطر الاستثمار، وهذا ما قد لا يتوافر لصغار المستثمرين، مما يجعل الأموال في صندوق الاستثمار أكثر ضمانًا لصغار المستثمرين.

 4- تنوع الأهداف الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر: حيث يوجد العديد من صناديق الاستثمار ذات الأهداف الاستثمارية المختلفة مثل الصناديق ذات النمو الرأسمالي والصناديق ذات العائد الدوري والصناديق المتخصصة التي تستثمر فى قطاعات معينة والصناديق التي تستثمر في أوراق مالية معينة مثل السندات ذات العائد الثابت.

5- سهولة الاسترداد للأموال المستثمرة: إمكانية العميل الخروج من السوق وقتما يشاء من خلال استرداد قيمة وثائقه.


أنواع صناديق الاستثمار ( من حيث نوع العائد ):

ويقدم بنك مصر باقة من صناديق الاستثمار وهي كالتالي:


1- صندوق الاستثمار ذو العائد الدورى: وهي تلك التي تقوم بتوزيع عائد (ربع أو نصف سنوي) على حملة الوثائق وذلك وفقًا لنسبة كل مستثمر في أموال الصندوق وبالتالي في أرباحه.

 2- صندوق الاستثمار ذو العائد التراكمي "أو النمو الرأسمالي": وتلك الصناديق لا تقوم بتوزيع عائد دورى على حملة الوثائق وإنما تقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة وبحيث ينعكس هذا فى صورة ارتفاع قيمة الوثيقة بصورة تراكمية (بالطبع فى حالة تحقيق الأرباح) وبحيث يستطيع حامل الوثيقة الحصول على رأسماله وأرباحه في حالة بيع تلك الوثيقة (استرداد قيمتها)

3- الصناديق ذات العائد الدوري والنمو الرأسمالي: وهو يجمع بين النوعين السابقين بحيث يقوم بتوزيع جزء من الأرباح المحققة بصورة دورية على حملة الوثائق ويحتفظ بالجزء الآخر ويعيد استثماره ليرتفع به القيمة السوقية للوثائق.

4- صناديق أسواق النقد: وهي من أكثر أنواع الصناديق استقرارًا وأمانًا من حيث مخاطر الاستثمار، وتستثمر أموالًا أساسًا في الأصول المالية قصيرة الأجل والمضمونة من الحكومة مثل أذون الخزانة، وكذلك شهادات الإيداع (الأوعية الادخارية فى البنوك الكبيرة).


كيفية اختيار صندوق الاستثمار المناسب لكل عميل:

يفضل عادة أن يضع المستثمر جزء من استثماراته فى استثمارات آمنة وسهل الحصول عليها (مخاطر أقل) والجزء الآخر في استثمارات ذات العائد الدوري والجزء الأخير فى استثمارات ذات النمو المرتفع (نسبة مخاطر أعلى).

- إذا أراد العميل الاستثمار فى صندوق ذو مخاطر أقل، فيمكنه الاستثمار فى صناديق النقد.

- إذا أراد العميل الاستثمار فى صندوق ذو عائد دوري (ربع أو نصف سنوي)، فيمكنه الاستثمار في الصناديق ذات العائد الدوري.

- إذا أراد العميل الاستثمار في صندوق يعمل على نمو وزيادة المبلغ المستثمر، فيمكنه الاستثمار في الصناديق ذات العائد التراكمي.

- إذا أراد العميل أن يحصل على عائد دوري وكذلك أرباح تراكمية على مبلغه المستثمر، فيمكنه الاستثمار في الصناديق ذات العائد الدوري والنمو الرأسمالي.

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