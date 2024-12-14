السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أبرز خدمات محفظة بنك مصر للعملاء

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لعل أبرزها خدمات المحفظة الرقمية بما تشمله من خدمات لصالح عملاء البنك.

وتضم قائمة المحفظة الرقمية في بنك مصر للعملاء ما يلي

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

 

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اذون الخزانة المحفظة الرقمية بطاقات بنك مصر بنك مصر شحن كارت الكهرباء فواتير الموبايل محفظة بنك مصر محفظة بنك مصر الاستثمارية ماكينة صراف آلي

الأكثر قراءة

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، انخفاض الكانتلوب واليوسفي وقفزة في المستورد

الأهلي يصطدم بـ باتشوكا لكتابة التاريخ والأخذ بالثأر الغائب منذ 16 عاما

موعد تسلم الخبير الأجنبي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

اليوم، نظر إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق لسفر "الفئات الدنيا" من النساء

بعد تبكيرها رسميا، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

اتهام بحجب معلومات وتحرك عاجل من ترامب، ما قصة الطائرات المسيرة الغامضة بسماء نيوجيرسي

مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو

منوعات

المزيد

صدمة جديدة، محكمة أمريكية ترفض طلبا بوقف حظر تيك توك بالولايات المتحدة

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

شيء لا يصدق، سوريون يتجولون في منتجع عائلة الأسد الصيفي لأول مرة (صور)

في رسالة إلى "آبل وجوجل"، الكونجرس الأمريكي يحدد موعد إزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات

المزيد

خدمات

المزيد

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية