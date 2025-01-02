الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

حدد بنك مصر خطوات الاشتراك في الإنترنت  والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء  الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت  البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف مايلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

1-ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

2-ادخل رقم بطاقتك البنكية

3-ادخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

4-ادخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

5-الموافقة على الشروط والأحكام

6-إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

يقدم بنك مصر خدمة للمغتربين في الخارج وهي BM Global لتسهيل العمليات البنكية لهم.

خدمات بنك مصر للمغتربين 

وقال بنك مصر إنه مع BM Global هناك حلول مصرفية مبتكرة ومنتجات مالية وغير مالية مصممة خصيصا لتلائم احتياجات المقيمين بالخارج (مصريين وغير مصريين) من أي مكان بالعالم

وأوضح بنك مصر أن الخدمات والمنتجات التي يقدمها BM Global تشمل ما يلي:

1-إمكانية الوصول إلى حساب العميل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال مجموعة متنوعة من القنوات البديلة.

خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online تمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كان العميل وتحكم في حساباته ومتابعة بطاقاته وأرصدة حساباته، بالإضافة إلى سداد مستحقات بطاقات الائتمان وإجراء التحويلات.

فريق عمل مخصص لدعم العملاء بالاستشارات المالية ويوفر للعميل الدعم الكامل لتلبية استفساراته المصرفية

أولوية التواصل الهاتفي برقم 20219888+ طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة

يمكن للعملاء  التواصل مع البنك من خلال بريد الكترونى مخصص لهم BMGlobal@banquemisr.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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