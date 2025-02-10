الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 743 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حكم قضائي بإحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل في القليوبية

التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم بداخلها 4 ملايين قطعة

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا مواد مخدرة  ضُبط خلالهم قرابة 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 6 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية".


كما ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن (4 فرد محلي – وعدد من الطلقات) وتنفيذ 743 حكما قضائيا متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين حائزي الاسلحة النارية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

حكم قضائي بإحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل في القليوبية

التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم بداخلها 4 ملايين قطعة

الداخلية: تخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين

ضبط 14 عنصرا إجراميا بحوزتهم حشيش وهيروين بمضبوطات 12.2 مليون جنيه

سقوط 7 لصوص لسرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالنزهة ومدينة نصر

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

تحرير سائق احتجزه شقيقان لعدم رده أموالا اقترضها من شقيقتهما بمنطقة الزيتون

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

تحت الصفر، درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى مصر

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه تنفيذا لتوجيهات السيسي

صابرين تكشف عن نصيحتها لـ هنا الزاهد في ظروفها الصعبة (فيديو)

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نوازن بين إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية