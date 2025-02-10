التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم بداخلها 4 ملايين قطعة

تمكن قطاع الأمن العام، من التحفظ على ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"مقيم بدائرة مركزشرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها كائنة بأرض فضاء متاخمة لمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وأمكن ضبطه وبحوزته قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة، والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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