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رياضة

أحمد الكاس يستدعي لاعب جل فيسنتي البرتغالي لمعسكر منتخب الناشئين

ياسين عمرو لاعب جل
ياسين عمرو لاعب جل فيسنتي البرتغالي، فيتو

منتخب الناشئين، استدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، اللاعب ياسين عمرو لاعب جل فيسنتي البرتغالي للانضمام لمعسكر الفريق المقرر انضمامه بعد غد الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر. 

ويأتي المعسكر في إطار استعدادا الفراعنة الصغار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 91 أبريل 2025. 

 

الكاس يشيد بلاعب جل فيسنتي

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، أن أحمد الكاس المدير الفني للفريق أثني على مستوى اللاعب ياسين عمرو بعد مشاهدة مجموعة من الفيديوهات للاعب خلال مشاركاته في دوري الشباب البرتغالي، وهو ما دفعه لاستدعاء اللاعب لمعسكر فبراير لمشاهدة اللاعب عن قرب وتقييمه بشكل موضوعي قبل إرسال القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

جدير بالذكر أن ياسين عمرو إنضم لصفوف جل فيسنتي البرتغالي في فبراير من العام الماضي قادما من الزمالك، ووقع لاعب الزمالك الصاعد على عقود انتقاله إلى نادي الفريق البرتغالي، بعد تحصله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووقع عمرو عقود انضمامه إلى النادي في حضور وكيل أعماله وائل الخربتاوي، ويلعب منذ إنضمامه مع فريق الشباب بنادي جل فيسنتي

ياسين عمرو بقميص جل فيسنتي، فيتو
ياسين عمرو بقميص جل فيسنتي، فيتو

موعد معسكر منتخب الناشئين

وحدد أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الفترة من 12 إلى 19 فبراير الجاري موعدا لمعسكر الفريق، على أن يتخلله مباراتين وديتين دوليتين يتحدد طرفيها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

منتخب الناشئين يفوز على بسيون وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين  مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.


 

 

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