منتخب الشباب يبدأ استعداداته لأمم إفريقيا بكوت ديفوار، الفريق يخوض أول معسكراته التدريبية، أسامة نبيه يطمح إلى تحقيق إنجاز كوبر مع الكبار، مجلس أبو ريدة يعد ببرنامج إعداد جيد للفريق

منتخب الشباب، دخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مرحلة الجد تحت قيادة مديره الفني الوطني أسامة نبيه، الذي تسلم المهمة قبل أيام ليبدأ في إعداد شباب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

منتخب الشباب يخوض معسكره التدريبي الأول

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أول معسكراته التدريبية بمركز المنتخبات الوطنية في الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري، تخلله مباراتين وديتين أمام رجاء مطروح، وفاز بها منتخب مصر بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي زد، قبل أن يخوض ودية ثانية قوية أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة على ملعبه بالمحلة وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف

منتخب الشباب فب معسكر يناير، فيتو

تجربة عناصر جديدة

واستغل أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، المباراتين الوديتين أمام رجاء مطروح وغزل المحلة في تجربة بعض الوجوه الجديدة بحثا عن عناصر واعدة يمكن أن تمثل قيمة فنية مضافة ومؤثرة في صفوف الفريق قبل إعلان القائمة النهائية التي تشارك في نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وهو ما دفع المدير الفني لخوض المباراتين بتشكيلين مختلفين للحكم على جميع اللاعبين بشكل موضوعي

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا، فيتو

أسامة نبيه يشيد بمعسكر يناير

وعقب انتهاء معسكر منتخب الشباب يوم الجمعة الماضي، خرج المدير الفني أسامة نبيه، ليعرب عن رضاه التام على المعسكر الأول له مع المنتخب مشددا على أن المعسكر حقق أهدافه مشيدا بكل اللاعبين الذين شاركوا فى المعسكر على مدار ٨ أيام.

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

تجربة 48 لاعبا

وتابع أسامه نبيه فى تصريحاته أن مكاسب المعسكر تمثلت فى نقاط كثيرة أبرزها مشاهدة القوام الأكبر من أبناء هذا الجيل وهم نحو ٤٨ لاعبا ومنحهم الفرصة كاملة على مدار أيام المعسكر الذى تخلله وديتان مع الفريق الأول لنادى رجاء مطروح وانتهت بفوز منتخب الشباب بهدفين نظيفين بملعب نادى زد.

أسامة نبيه مع لاعبي منتخب الشباب، فيتو

الاستقرار القوام الأساسي لمنتخب الشباب

وأضاف أسامة نبيه أنه تعرف على إمكانات جميع اللاعبين والقوام الأساسي للمنتخب قائلا إن الوقت قصير ويداهمنا بقوة خاصة وأن المنتخب لن يعسكر الا مرتين قبل بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مرة فى شهر فبراير وأخري فى شهر مارس قبل الدخول فى معسكر البطولة خلال شهر ابريل

مباراة منتخب الشباب مع غزل المحلة، فيتو

مصر تمتلك جيلا واعدا

وشدد أسامة نبيه على أن مصر تمتلك جيلا واعدا من اللاعبين الذين يحتاجون فقط إلى مزيد من الجهد والتركيز والمباريات الودية للوصول إلى أفضل مستوي، وأنه يري أن نسبة استيعابهم لافكاره الفنية عالية جدا وتبعث التفاؤل.

مباراة شباب مصر مع رجاء مطروح، فيتو

طموحات أسامة نبيه مع منتخب الشباب

وقال نبيه صاحب التجربة المونديالية الشهيرة لمصر مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة فى مونديال روسيا ٢٠١٨ إن مصر تمتلك لاعبين قادرين على تحقيق أحلامها، وأن طموحه مع منتخب الشباب هو العودة إلى منصة التتويج أفريقيا وعالميا متمنيا أن يكرر تجربته المونديالية للكبار مع الشباب والذهاب بعيدا مع هذا الجيل.

وأكد نبيه أنه وجهازه ولاعبيه سيبذلون قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام المصريين متمنيا أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وصاحب الخبرات الكبيرة وكل افراد اللجنة الفنية باتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

نبيه يطلب توفير وديتين إفريقيتين

وطالب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مسئولي اتحاد الكرة بخوض مباراتين وديتين للفريق خلال معسكره التدريبي المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في كوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، فيتو

مجلس الجبلاية يعد بإعداد جيد للفريق

على الجانب الأخر، عقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين في حضور بعض أعضاء مجلس الجبلاية وعلاء نبيل المدير الفني، وطالبهم ببذل الجهد من أجل تحقيق إنجاز قاري يسعد الجماهير المصرية ويخلد أسماءهم في سجلات الكرة المصرية

ووعد أبو ريدة الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بتوفير كل الأجواء والأدوات التي تساعده على الوصول بالفريق لأفضل فورمة فنية تساعده على المنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار، كما وعد بتوفير برنامج إحتكاك قوي لمنتخب الشباب من خلال توفير مباريات ودية قوية مع المنتخبات الإفريقية المتأهلة لكان الشباب، حتى يكتسب اللاعبين مزيدا من الخبرات وزيادة معدل الإنسجام بينهم قبل خوض ماراثون نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، فيتو

وديات قوية بمعسكر فبراير

ووجه هاني أبو ريدة إدارة المنتخبات في اتحاد الكرة برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بفتح قنوات إتصال بشكل عاجل مع المنتخبات الإفريقية التي تأهلت بالفعل لنهائيات أمم إفريقيا للشباب، من مواجهاتها وديا خلال تجمعات الفريق القادمة في فبراير ومارس المقبلين، إلى جانب وديات قوية في معسكر البطولة في نصف الثاني من شهر أبريل المقبل

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