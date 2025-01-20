الدوري الإيطالي، كومو يتقدم أمام أودينيزي بثنائية نظيفة في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كومو أمام أودينيزي بتقدم كومو بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

هدف كومو سجله اللاعب أساني دياو في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ثم أحرز زميله جابرييل إسبيتو الهدف الثاني في الدقيقة 44

تشكيل كومو أمام أودينيزي

جيان بوتيه. جولدانيجا، دوسينا، كيمبف؛ فان دير بريمبت، دا كونها، كاكيريت، فاديرا؛ ستريفيزا، دياو؛ كوترون.

فريق كومو الإيطالي، فيتو

تشكيل اودينيزي

سافا. كريستنسن، بيجول، سوليت؛ موديستو، لوفريك، كارلستروم، بايرو، كامارا؛ توفين، لوكا.

أصبح كومو أحد أكثر الفرق شهرة في الدوري الإيطالي. وباعتباره فريقًا جديدًا في الدوري الإيطالي الممتاز، يتمتع بدعم مالي كبير ويتعاقد مع لاعبين نجوم.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى تدريب الفريق المدرب الأسطوري سيسك فابريجاس. ومع ذلك، لم ترق نتائجه إلى مستوى التوقعات بعد، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر فوق منطقة الهبوط برصيد 19 نقطة.

نتائج كومو تسعد جماهير

كانت النتائج الأخيرة مشجعة أكثر لجماهير كومو. في الجولة السابقة، تقدم فريق فابريجاس على ميلان لكنه خسر في النهاية 1-2. وقبل ذلك، تعادل كومو 1-1 مع لاتسيو وحقق فوزًا 2-0 على ليتشي. وعلى مدار مبارياته الخمس الأخيرة، جمع كومو 7 نقاط.

عاد أودينيزي إلى منتصف جدول الدوري الإيطالي هذا الموسم. وبينما كافح ضد الهبوط حتى المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، يحتل الآن المركز العاشر برصيد 26 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

كانت آخر مباراتين للفريق بلا أهداف على الإطلاق. ورغم أن التعادل 0-0 أمام أتالانتا يعد إنجازًا كبيرًا، فإن نفس النتيجة أمام فيرونا كانت مخيبة للآمال.

وقبل تلك النتائج، تعادل أودينيزي 2-2 مع تورينو وحقق فوزًا غير متوقع 2-1 على فيورنتينا خارج أرضه.

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