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رياضة

علاء نبيل يستقبل الكاس لمناقشة إعداد منتخب الناشئين 2008 لأمم إفريقيا الأحد

منتخب الناشئين 2008،
منتخب الناشئين 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يعقد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، جلسة مع علاء نبيل المدير الفني لـاتحاد الكرة المصري، الأحد المقبل، من أجل مناقشة برنامج إعداد الفراعنة الصغار لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، أن برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة أمم إفريقيا، لم يتضمن إقامة أى معسكرات للفريق في شهر يناير الجاري، نظرا لانشغال اللاعبين ببطولة دوري الجمهورية مواليد 2008 

فيما أكد المصدر، أنه حتى ألان فإن أول تجمع لمنتخب الناشئين مواليد 2008 سيكون في شهر فبراير المقبل، ولكن ربما تشهد جلسة أحمد الكاس مع المدير الفني لاتحاد الكرة الأحد المقبل، إدخال أي تعديلات في برنامج إعداد الفريق فيما يتعلق بمواعيد تجمعات الفريق قبل بطولة أمم إفريقيا.

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، بالتنسيق مع مسئولي اتحاد الكرة، اتصالاته مع الاتحادات الأفريقية، للاتفاق على مباريات ودية يخوضها الفريق خلال معسكراته القادمة، التي تسبق مشاركته في أمم إفريقيا.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب.

وبالتالي فإن الجهاز الفني يطمح في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية دولية، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب 

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

 

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