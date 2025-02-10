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رياضة

موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، إن قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، كان محددا لها أن تجرى يوم السبت الماضي 8 فبراير، قبل أن يقرر مسئولو الكاف تأجيلها 

وكشف المصدر، أن قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب ستجرى يوم الأربعاء المقبل 12 فبراير الجاري

موعد معسكر منتخب الناشئين

وحدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الفترة من 12 إلى 19 فبراير الجاري موعدا لمعسكر الفريق، على أن يتخلله مباراتين وديتين دوليتين يتحدد طرفيها خلال الأيام القليلة القادمة.

قرعة بطولة أمم إفريقيا، فيتو
قرعة بطولة أمم إفريقيا، فيتو

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للدخول في معسكر تدريبي، ضمن خطة إعداده للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين 

منتخب الناشئين يفوز على بسيون وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين  مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

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