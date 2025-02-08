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رياضة

منتخب الناشئين مواليد 2008 يخوض وديتين إفريقيتين بمعسكر فبراير

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، قال محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب الناشئين مواليد 2008، أن هناك اتصالات مع منتخبات إفريقية لمواجهة أحدها في مباراتين وديتين، خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه يوم 12 فبراير الجاري في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر انطلاقها أواخر مارس المقبل.

محمد ابراهيم مدرب عام منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
محمد ابراهيم مدرب عام منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

 

تأجيل مواجهة منتخب تركيا

أضاف محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لفيتو، أن الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس قرر إرجاء مواجهة المنتخب التركي للناشئين خلال معسكر فبراير الجاري، فيما فضل أن يكون الاحتكاك مع منتخبات إفريقية، حتى يعتاد اللاعبون على هذا النوع من المواجهات تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب.

ومن المقرر، أن يحسم منتخب الناشئين طرف مباراتي الفريق الوديتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

موعد معسكر منتخب الناشئين

وحدد أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الفترة من 12 إلى 19 فبراير الجاري موعدا لمعسكر الفريق، على أن يتخلله مباراتين وديتين دوليتين يتحدد طرفيها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

منتخب الناشئين يفوز على بسيون وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين  مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

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