إجراءات الصحة لتسهيل الكشف على ذوي الهمم.. زيادة عدد اللجان لأكثر من 531 موزعة بالجمهورية.. والمجالس الطبية توضح خطوات إصدار كارت الخدمات المتكاملة

خدمات متعددة تقدمها المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة منها قرارات العلاج على نفقة الدولة وكذلك الكشف على ذوي الهمم لإصدار كارت الخدمات المتكاملة وأخيرا الكشف على ذوي الهمم الراغبين في الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

أكثر من 20,610 مواطنين تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص ومناظرة أكثر من 20,610 مواطنًا تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك خلال شهر يناير الماضي في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.

تسهيل الإجراءات أمام ذوي الهمم

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، الشلل الرباعي أو الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.

وأضاف أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ22,155 مواطنًا تقدموا للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى مناظرة 9,110 مواطنين من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن موعد ومكان الكشف الطبي، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة.

وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بحوكمة الإجراءات الطبية وتقديم الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد استكمال الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار البطاقة.

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وتقدم " فيتو" أهم خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة منها:

١- التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها

٢- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض من خلال أطباء المستشفى

٣- تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض

4- يتم إرسال أوراق المريض وهي عبارة عن صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفى.

٥ - يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ثم يتم ملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.

٦- يتم دراسة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة

٧- يتم عرض الطلب علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.



٨- تقوم المجالس الطبية المتخصصة باخطار المواطن برسالة علي الهاتف المحمول للمريض المسجل في الطلب



٩- يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية التي يحتاج إليها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وأوضحت وزارة الصحة أن الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة منها

1- صورة البطاقة علي الوجهين

2- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات تقديم الخدمة

3- تقرير طبي

4- أبحاث وتقارير حديثة

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 27 مجلس طبي.

ويتم تقديم خدمات العلاج علي نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011 في جميع مستشفيات محافظات الجمهورية لتشمل جميع المستشفيات العامة ومستشفيات ومستشفيات الحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة ومراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم ربط المستشفيات الحكومية والجامعية بموقع الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى مما ساعد علي تخفيف العبئ علي المرضي وأسرهم من مشقة السفر إلي المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.

الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة

وتنتشر الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة في محافظات الجمهورية وتشمل 27 مجلس طبي فرعي بجميع محافظات الجمهورية ومراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية ومستشفيات المديريات والمراكز الطبية المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.