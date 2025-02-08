الصحة: إجراء ما يزيد علي 20 جراحة عمود فقري ناجحة بمستشفى الباجور التخصصي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الباجور التخصصي في إجراء ما يزيد علي ٢٠ جراحة عمود فقري على نفقة الدولة في الفترة من شهر أغسطس ٢٠٢٤ حتى شهر يناير ٢٠٢٥.

مريضة تبلغ من العمر ٣٣ عامًا وتعاني من آلام مزمنة بأسفل الظهر



وقالت وزارة الصحة أنه استقبل المستشفى مريضة تبلغ من العمر ٣٣ عامًا وتعاني من آلام مزمنة بأسفل الظهر وثقل بالطرفين السفليين، وبالكشف الطبي عليها ومعاينة الأشعات بالعيادة الخارجية بالمستشفى، تم تشخيص حالتها بكسر بجذع الفقرة الخامسة القطنية وتم تحديد موعد لها لإجراء الجراحة على نفقة الدولة.



تثبيت الكسر وتوسيع مخارج الأعصاب واستعادة استقامة الفقرات القطنية

وأكدت انه تم إجراء العملية الجراحية وتثبيت الكسر وتوسيع مخارج الأعصاب واستعادة استقامة الفقرات القطنية، وقد تم خروج المريضة من المستشفى في اليوم التالي للجراحة، والمتابعة بالعيادات الخارجية بعد أسبوع وعادت لممارسة نشاطاتها المنزلية بشكل طبيعي بعد أسبوعين من الجراحة.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح قسم العظام بمستشفى بني عبيد التخصصي في علاج شاب يبلغ ١٨ عامًا يعاني من كسر فى عظمة الشظية.

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه تم استقبال الحالة بعد تعرضها لحادث طريق نتج عنه كسر بالكاحل مع اختلال زوايا الكاحل مما استدعى عمل تثبيت بواسطة شريحة تيتانيوم ذاتية الغلق وتم رد المفصل لحالته الطبيعية.



وأعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال مستشفى الهرم مصابا فلسطينيا يبلغ من العمر 65 عامًا وهو يعانى من ضعف عام وسوء تغذية وكسر مفتت معيب الالتئام بمفصل الفخذ الأيسر ما بعد إصابة بشظية أثناء الحرب مع عدم القدرة على الحركة أو الوقوف؛ مع جرح هرسي وحرق وكسور متعددة بالطرف العلوي الأيمن وسقوط بالقدم اليسرى.

وأكد مستشفى الهرم أنه تم حجز المريض بالمستشفى والبدء بتحضير المريض للجراحة مع المتابعة من قسم التغذية العلاجية بالمستشفى.

ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد



وأوضح مستشفى الهرم أنه تم دخول المريض للعمليات وتم إجراء سديلة جلدية مدممة بالساعد الأيمن مع عمل ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد وإجراء استكشاف جراحي على العصب الرافع للقدم اليسرى مع تسليك العصب واستئصال شظية ضاغطة عليه.



وتابعت أنه تم تحسن حالة الجلد والحالة العامة للمريض ما بعد إجراء الجراحات السابقة واستعادة مجال الحركة بمفصل الرسغ والمرفق الأيمن.

جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر



كما تم إجراء جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر لا اسمنتي وبدأ المريض في الوقوف والحركة ما بعد الجراحة.

كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.