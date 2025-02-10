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الصحة: زيادة عدد لجان الكشف الطبي لتسهيل إجراءات ذوي الهمم

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص ومناظرة أكثر من 20.610 مواطنًا تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك خلال شهر يناير الماضي في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.

زيادة عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأشار عبد الغفار إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، الشلل الرباعي أو الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.

وأضاف أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ22,155 مواطنًا تقدموا للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى مناظرة 9,110 مواطنين من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن موعد ومكان الكشف الطبي، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة.

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وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بحوكمة الإجراءات الطبية وتقديم الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد استكمال الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار البطاقة.

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